RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 634635636637
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 06:31

  Dollarman написав:sens На справи щодо блокування рахунків ухилянтів передбачалось терміни розгляду до 2 тижнів і вступ у силу одразу після оголошення вироку

Так прописано в якому законі , достатньо посилання на текст. Ви вважаєте що вирок суду не підлягає апеляційний скарзі тому що ОСОБА 1 згідно рішення суду.... . Може ухвала суду?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15769
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 07:41

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:Чтобы обменять пачку 96й на синие нужно 20 раб дней. Поскольку синих у привата мизерный %

Хотів зняти з привату певну суму, коли курс був високий, але був один мотлох і страшнувато було зв'язуватись. А коли упав - замовив і отримав емісійними з номерами по порядку. Ну і такі шкода десь прилаштовувати, бо був план якщо старими, то припхати на якісь ОВДП чи ще якось.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6463
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:30

  Ой+ написав:
  vitaliiangel написав:Чтобы обменять пачку 96й на синие нужно 20 раб дней. Поскольку синих у привата мизерный %

Хотів зняти з привату певну суму, коли курс був високий, але був один мотлох і страшнувато було зв'язуватись. А коли упав - замовив і отримав емісійними з номерами по порядку. Ну і такі шкода десь прилаштовувати, бо був план якщо старими, то припхати на якісь ОВДП чи ще якось.

когда курс начал падать (с 15.01) синий неожиданно появился везде. Объяснение простое, ранее синий придержиали для своих, но чтобы не получить курсовой убыток придерживать перестали.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22103
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 634635636637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1000, 1001, 1002
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
10017 2150657
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2024 10:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1181)
09.02.2024 08:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.