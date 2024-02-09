Так прописано в якому законі , достатньо посилання на текст. Ви вважаєте що вирок суду не підлягає апеляційний скарзі тому що ОСОБА 1 згідно рішення суду.... . Може ухвала суду?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 06:31
Так прописано в якому законі , достатньо посилання на текст. Ви вважаєте що вирок суду не підлягає апеляційний скарзі тому що ОСОБА 1 згідно рішення суду.... . Може ухвала суду?
Додано: П'ят 09 лют, 2024 07:41
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Хотів зняти з привату певну суму, коли курс був високий, але був один мотлох і страшнувато було зв'язуватись. А коли упав - замовив і отримав емісійними з номерами по порядку. Ну і такі шкода десь прилаштовувати, бо був план якщо старими, то припхати на якісь ОВДП чи ще якось.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:30
когда курс начал падать (с 15.01) синий неожиданно появился везде. Объяснение простое, ранее синий придержиали для своих, но чтобы не получить курсовой убыток придерживать перестали.
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