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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 07:41
vitaliiangel написав:
Чтобы обменять пачку 96й на синие нужно 20 раб дней. Поскольку синих у привата мизерный %
Хотів зняти з привату певну суму, коли курс був високий, але був один мотлох і страшнувато було зв'язуватись. А коли упав - замовив і отримав емісійними з номерами по порядку. Ну і такі шкода десь прилаштовувати, бо був план якщо старими, то припхати на якісь ОВДП чи ще якось.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:30
Ой+ написав: vitaliiangel написав:
Чтобы обменять пачку 96й на синие нужно 20 раб дней. Поскольку синих у привата мизерный %
Хотів зняти з привату певну суму, коли курс був високий, але був один мотлох і страшнувато було зв'язуватись. А коли упав - замовив і отримав емісійними з номерами по порядку. Ну і такі шкода десь прилаштовувати, бо був план якщо старими, то припхати на якісь ОВДП чи ще якось.
когда курс начал падать (с 15.01) синий неожиданно появился везде. Объяснение простое, ранее синий придержиали для своих, но чтобы не получить курсовой убыток придерживать перестали.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:15
Все может быть гораздо проще и без всякой конспирологии - в начале года писали что вот вот доедет из-за бугра заказанный нал. И он таки похоже на то что доехал. Отлично помню что в моем городе во второй понедельник января не смог снять купленное в банках где обычно синий всегда был (пумб, пивдень, газ) но все эти банки приняли в тот понедельник заказ на выдачу нала на среду и все три отдали свежей синькой. Совпадение?
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WallNutPen
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:46
WallNutPen написав:
Все может быть гораздо проще и без всякой конспирологии - в начале года писали что вот вот доедет из-за бугра заказанный нал. И он таки похоже на то что доехал. Отлично помню что в моем городе во второй понедельник января не смог снять купленное в банках где обычно синий всегда был (пумб, пивдень, газ) но все эти банки приняли в тот понедельник заказ на выдачу нала на среду и все три отдали свежей синькой. Совпадение?
Теж маю припущення,що готівка була,монополія на ринку валюти
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sens
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:51
подскажите, кто имел опыт снятия бакса в Киеве, в каком отделении есть шанс взять нормальное? Связался с ними на свою голову. В несколько отделений обращался, везде мотлох. На Толстого зашел, мне сразу выдали 'Усi поганi'
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Proofy
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:03
Proofy написав:
подскажите, кто имел опыт снятия бакса в Киеве, в каком отделении есть шанс взять нормальное? Связался с ними на свою голову. В несколько отделений обращался, везде мотлох. На Толстого зашел, мне сразу выдали 'Усi поганi'
с ними это с кем? дай угадаю речь про сенс банк. Попробуйте на Хрещатике.
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vitaliiangel
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