Додано: Суб 10 лют, 2024 11:38

на днях меня решила наепать тася, долларовая карта azure у меня уже была, а евровую не давала открыть приложуха. Я вспомнил что доллар/евро у меня были Б5 срок которых истёк, но мне их открыли виртуально. Причём сначала сказали что это невозможно, поскольку пакет неактивен. И открыть евровую карту невозможно, поскольку у меня есть евровая карта в Б5 а две низзя (чушь собачья).Сделав обмен обнаружил, что снятие с Б5 теперь с комисом 1%+5 грн (раньше вроде было 15 грн независимо от суммы). Спрашиваю как снять без комиса говорят "никак" или через депозит. Спрашиваю какой минимальный срок депозита - 3 мес. В итоге методом тыка открываю ощадный счёт с него на евровую azure и снимаю без комиса. Приложуха не давала открыть azure из-за повторной идентификации, которую я должен был пройти. При этом менеджеры были не курсе и смс не приходила. Вот такое весёлое гавно этот тас.похожий наебон есть у глобуса. Если оформить депозит с теущего счтёта снятие без комиса, а если с виртуальной карты - комис 1%. В тарифах к депозиту об этом нигде не написано, перечислены депозиты к которым автоматом открывается счёт, а назвоние этого депозита среди них нет, поэтому клиент должен догадаться что выход будет с комисом.банки постепенно превращаются в напёрсточников.