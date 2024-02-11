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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 635636637638
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:15

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:
  Proofy написав:подскажите, кто имел опыт снятия бакса в Киеве, в каком отделении есть шанс взять нормальное? Связался с ними на свою голову. В несколько отделений обращался, везде мотлох. На Толстого зашел, мне сразу выдали 'Усi поганi'

с ними это с кем? дай угадаю речь про сенс банк. Попробуйте на Хрещатике.

Банк похожий по стратегии, но не сенс. Сенс исправился, кстати.
Приват - самое дно. Причем в разных городах одно и то же - только мотлох.

Шоколадка многое решает (что в Сенсе, что в Привате!)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:19

  asti написав:Шоколадка многое решает (что в Сенсе, что в Привате!)
у знакомого в конце 2023 закончился в сенсе депозит (5куе) он предлагал не только шоколадку а полный набор конфеты, мартини и фрукты поставить всему отделению за синие. В итоге его заставили купить страховку за 600 грн. Поскольку человек он занятый, потерять 600 грн выглядело привлекательнее, чем потом пристраивать сенсовский мусор. До размещения он даже не догадывался какая сенс дыра, поскольку не карусельщик. Уже я когда случайно узнал ро депозит, посоветовал ему "решать". А так мог бы и мусором забрать.

В сенсе на меня впервые накричала кассир, когда я попросил забрать свой мусор обратно. Пришлось вызывать начальницу и вычитывать её при всём отделении за вежливость кассира.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:38

на днях меня решила наепать тася, долларовая карта azure у меня уже была, а евровую не давала открыть приложуха. Я вспомнил что доллар/евро у меня были Б5 срок которых истёк, но мне их открыли виртуально. Причём сначала сказали что это невозможно, поскольку пакет неактивен. И открыть евровую карту невозможно, поскольку у меня есть евровая карта в Б5 а две низзя (чушь собачья).

Сделав обмен обнаружил, что снятие с Б5 теперь с комисом 1%+5 грн (раньше вроде было 15 грн независимо от суммы). Спрашиваю как снять без комиса говорят "никак" или через депозит. Спрашиваю какой минимальный срок депозита - 3 мес. В итоге методом тыка открываю ощадный счёт с него на евровую azure и снимаю без комиса. Приложуха не давала открыть azure из-за повторной идентификации, которую я должен был пройти. При этом менеджеры были не курсе и смс не приходила. Вот такое весёлое гавно этот тас.

похожий наебон есть у глобуса. Если оформить депозит с теущего счтёта снятие без комиса, а если с виртуальной карты - комис 1%. В тарифах к депозиту об этом нигде не написано, перечислены депозиты к которым автоматом открывается счёт, а назвоние этого депозита среди них нет, поэтому клиент должен догадаться что выход будет с комисом.
Зображення

банки постепенно превращаются в напёрсточников.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:53

  Proofy написав: В несколько отделений обращался, везде мотлох.

Сенс исправился, кстати.
да нихрена :mrgreen:
это только когда в обменках поблизости отделений Сенса мало клиентов: т.е. когда у валютчиков нет оптового спроса на синие и большого количества скупаемого по заниженным курсам мотлоха, который чудесным образом меняется в Сенсе на синие.
Сенсодепозитчик - он же не мамонт...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:47

  vitaliiangel написав:
похожий наебон есть у глобуса. Если оформить депозит с теущего счтёта снятие без комиса, а если с виртуальной карты - комис 1%. В тарифах к депозиту об этом нигде не написано, перечислены депозиты к которым автоматом открывается счёт, а назвоние этого депозита среди них нет, поэтому клиент должен догадаться что выход будет с комисом.
Зображення

банки постепенно превращаются в напёрсточников.

у глобуса есть поточний рахунок, с которого выдают депозиты без комиссии, я помню подобное извращение было в альфе, депозит с поточного выдают с комис, а с виртуальной валютной карты бесплатно
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 08:43

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:В общем лавочку надо сворачивать. Проводить операции только по доверенным особам не подлежащим призыву. Или вообще забыть о банковской системе Украины на время. Вы даже не будет знать, что вас разыскивают, и поймёте это только, когда вас остановят где-нибудь на улице или на дороге или счета заблокируют.
Такая диктатура...

Це через війну взагалі то, а не через диктатуру. А ухилянтам - таки так, знімати всі кошти в банках, викинути водійські права і жити у подвалі, а то "вдруг павєстку дадут"
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:45

  vitaliiangel написав:
  asti написав:Шоколадка многое решает (что в Сенсе, что в Привате!)
у знакомого в конце 2023 закончился в сенсе депозит (5куе) он предлагал не только шоколадку а полный набор конфеты, мартини и фрукты поставить всему отделению за синие. В итоге его заставили купить страховку за 600 грн. Поскольку человек он занятый, потерять 600 грн выглядело привлекательнее, чем потом пристраивать сенсовский мусор. До размещения он даже не догадывался какая сенс дыра, поскольку не карусельщик. Уже я когда случайно узнал ро депозит, посоветовал ему "решать". А так мог бы и мусором забрать.

В сенсе на меня впервые накричала кассир, когда я попросил забрать свой мусор обратно. Пришлось вызывать начальницу и вычитывать её при всём отделении за вежливость кассира.

ну 12 грн за купюру можно сказать не намного дороже рыночной цены обмена :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:48

  1finanсier написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:В общем лавочку надо сворачивать. Проводить операции только по доверенным особам не подлежащим призыву. Или вообще забыть о банковской системе Украины на время. Вы даже не будет знать, что вас разыскивают, и поймёте это только, когда вас остановят где-нибудь на улице или на дороге или счета заблокируют.
Такая диктатура...

Це через війну взагалі то, а не через диктатуру. А ухилянтам - таки так, знімати всі кошти в банках, викинути водійські права і жити у подвалі, а то "вдруг павєстку дадут"

ок я ухилянт буду жить как раньше но с гранатой в кармане и будь что будет
банки пообнулял, нах с обмороками связываться, только нал
nekefer
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