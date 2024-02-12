|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:12
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14
Andrey2512 написав:
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
Если сенат провалит голосование, будете и 93 брать
с печатями... 😡😡😡
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3750
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:49
asti Мне пофиг, честно. Считаю это всё спекуляцией )
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:09
Начался рост с приближением через пару дней к 38,5?
Правда банки моментом тоже реагируют на меж. банк. Даже некоторые идут с опережением.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7723
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:21
Andrey2512 написав:
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7723
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:08
Игорь Алексеевич написав:
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.
Це не проблема, сині єврові 20
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 978
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10019
|2152524
|
|