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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 636637638639
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:12

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14

  Andrey2512 написав:Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
Если сенат провалит голосование, будете и 93 брать
с печатями... 😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:49

asti Мне пофиг, честно. Считаю это всё спекуляцией )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:09

Начался рост с приближением через пару дней к 38,5?
Правда банки моментом тоже реагируют на меж. банк. Даже некоторые идут с опережением.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:21

  Andrey2512 написав:Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.:oops:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:08

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Игорь Алексеевич написав: А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.:oops:

Це не проблема, сині єврові 20 :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:45

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В тас пришел с утра, уже прямо в лоб задал вопрос - купюры залитые или нет? кассирша стала смотреть свои бумажки под лампой, вообще не смогла наскребсти пайку, грит вот синяя купюра чуть грязновата, а там в УФ там вообще четверть бумажки зеленым светится. Я грю такие бумажки даже терминал привата не примет. Сказала приходить во 2-й половине дня, после заезда инкассации, пришел 2-й раз снял нормальными
Альфа тоже не брезгует подсунуть 96 или с чернильными пятнами
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:49

  kuzmich написав:Сказала приходить во 2-й половине дня, после заезда инкассации

Добрая кассирша. В Пивне относительно недавно на мой подобный вопрос меня отшили с возмущением, мол, время инкассации - это огромный коммерческий секрет.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:45

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом
Если сенат провалит голосование, будете и 93 брать
с печатями... 😡😡😡
мы не будем,
мы не баксодепозитчики и не карусельщики_200К .
Тем - да, деваться будет некуда.
flysoulfly
 
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