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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 лют, 2024 23:48
asti написав: flysoulfly написав:
мы не баксодепозитчики и не карусельщики_200К .
Трудно в это поверить, учитывая ваше постоянное присутствие на профильных форумах...
именно 200К сразу тогда уже были почти атавизмом.
А вообще... наверное, привычка, аддикция
но теперь уже и погода поменялась
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Додано: Вів 13 лют, 2024 07:45
Игорь Алексеевич написав: Andrey2512 написав:
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.
В столиці останнім часом постійно сині
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Додано: Вів 13 лют, 2024 07:53
ukr0014959 написав: Игорь Алексеевич написав: Andrey2512 написав:
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.
В столиці останнім часом постійно сині
Постійно лише на Комінтерну є...
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asti
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Додано: Вів 13 лют, 2024 07:54
flysoulfly написав: asti написав: flysoulfly написав:
мы не баксодепозитчики и не карусельщики_200К .
Трудно в это поверить, учитывая ваше постоянное присутствие на профильных форумах...
именно 200К сразу тогда уже были почти атавизмом.
но теперь уже и погода поменялась
В смысле поменялась, мобилизация?!
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Додано: Вів 13 лют, 2024 08:23
dr_bastm написав:nekefer
Якщо граната для окупантів - то йдіть на фронт. Якщо для українців (ТЦК, поліція), то ви клоун і заслуговуєте не на одну кримінальну статтю
запугивание, террор собственного населения главная отличительная черта проклятых в истории режимов, твой дед служил в НКВД?
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