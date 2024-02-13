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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 637638639640
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 23:48

  asti написав:
  flysoulfly написав:мы не баксодепозитчики и не карусельщики_200К .
Трудно в это поверить, учитывая ваше постоянное присутствие на профильных форумах...
именно 200К сразу тогда уже были почти атавизмом.

А вообще... наверное, привычка, аддикция :)

но теперь уже и погода поменялась
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 07:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.:oops:


В столиці останнім часом постійно сині
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 07:53

  ukr0014959 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.
В столиці останнім часом постійно сині
Постійно лише на Комінтерну є...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 07:54

  flysoulfly написав:
  asti написав:
  flysoulfly написав:мы не баксодепозитчики и не карусельщики_200К .
Трудно в это поверить, учитывая ваше постоянное присутствие на профильных форумах...
именно 200К сразу тогда уже были почти атавизмом.

но теперь уже и погода поменялась
В смысле поменялась, мобилизация?!
asti
 
Повідомлень: 3758
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Подякував: 42 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 08:23

  dr_bastm написав:nekefer Якщо граната для окупантів - то йдіть на фронт. Якщо для українців (ТЦК, поліція), то ви клоун і заслуговуєте не на одну кримінальну статтю

запугивание, террор собственного населения главная отличительная черта проклятых в истории режимов, твой дед служил в НКВД?
nekefer
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