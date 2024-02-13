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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 лют, 2024 23:48
asti написав: flysoulfly написав:
мы не баксодепозитчики и не карусельщики_200К .
Трудно в это поверить, учитывая ваше постоянное присутствие на профильных форумах...
именно 200К сразу тогда уже были почти атавизмом.
А вообще... наверное, привычка, аддикция
но теперь уже и погода поменялась
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Додано: Вів 13 лют, 2024 07:45
Игорь Алексеевич написав: Andrey2512 написав:
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.
В столиці останнім часом постійно сині
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Додано: Вів 13 лют, 2024 07:53
ukr0014959 написав: Игорь Алексеевич написав: Andrey2512 написав:
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.
В столиці останнім часом постійно сині
Постійно лише на Комінтерну є...
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asti
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Додано: Вів 13 лют, 2024 07:54
flysoulfly написав: asti написав: flysoulfly написав:
мы не баксодепозитчики и не карусельщики_200К .
Трудно в это поверить, учитывая ваше постоянное присутствие на профильных форумах...
именно 200К сразу тогда уже были почти атавизмом.
но теперь уже и погода поменялась
В смысле поменялась, мобилизация?!
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Додано: Вів 13 лют, 2024 08:23
dr_bastm написав:nekefer
Якщо граната для окупантів - то йдіть на фронт. Якщо для українців (ТЦК, поліція), то ви клоун і заслуговуєте не на одну кримінальну статтю
запугивание, террор собственного населения главная отличительная черта проклятых в истории режимов, твой дед служил в НКВД?
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Додано: Вів 13 лют, 2024 10:55
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Додано: Вів 13 лют, 2024 10:57
nekefer написав: dr_bastm написав:nekefer
Якщо граната для окупантів - то йдіть на фронт. Якщо для українців (ТЦК, поліція), то ви клоун і заслуговуєте не на одну кримінальну статтю
запугивание, террор собственного населения главная отличительная черта проклятых в истории режимов, твой дед служил в НКВД?
я вас хочу пригласить на веткуНапад росії і білорусі на Україну
там как раз обсуждаются методы и правовые механизмы мобилизации...
ваше мнение будет не лишним.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 11:41
карусель.
банк в среднем - 38,20-25
обменник - 38,35-40
+ 3-5 баксов. Карусель для тех, кому врачи сказали больше ходить и дышать свеж. воздухом.
Мой прогноз ещё в декабре был, что 15 февраля увидим 38,5 кто не успел сдать ранее. Сегодня курс уже у нас 38,40. Продержится максимум недельку и опять вниз. Далее с марта курс для тех, кто захочет затарится. Для долгих сбережений советую переходить в евро, он более стабилен и без всяких заморочек с годами и пятнами.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 13 лют, 2024 11:56
Игорь Алексеевич написав:
Мой прогноз ещё в декабре был, что 15 февраля увидим 38,5 кто не успел сдать ранее. Сегодня курс уже у нас 38,40. Продержится максимум недельку и опять вниз. Далее с марта курс для тех, кто захочет затарится
а якщо США грошей не дадуть, цей прогноз в силі?
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otshelnick1
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Додано: Вів 13 лют, 2024 12:04
otshelnick1 написав:
а якщо США грошей не дадуть, цей прогноз в силі?
Если денег не дадут, то тогда чемодан - вокзал - Европа. Жить под рашей, особого желания - нет. Для сбора чАмАдана максимум 6 мес., пока не схаваем золот. резервы.
Деньги найдут - 100 пудов, что бы нам их хватило до осени. А далее ждёмс выборов а США. Но, про выборы лучше знают мольфары.
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Игорь Алексеевич
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