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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 лют, 2024 14:09
Міжбанк 38,15
Бот мінфіну по обмінках найчастіше світить курс прийому в Києві 38,3.
Прикольно. Тут навіть в теорії важко уявити як безготівковий курс міжбанку навіть без маржі банків може "влізти" в готівковий курс.
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