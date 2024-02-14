Міжбанк 38,15
Бот мінфіну по обмінках найчастіше світить курс прийому в Києві 38,3.
Прикольно. Тут навіть в теорії важко уявити як безготівковий курс міжбанку навіть без маржі банків може "влізти" в готівковий курс.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 лют, 2024 14:09
Міжбанк 38,15
Бот мінфіну по обмінках найчастіше світить курс прийому в Києві 38,3.
Прикольно. Тут навіть в теорії важко уявити як безготівковий курс міжбанку навіть без маржі банків може "влізти" в готівковий курс.
Додано: Вів 13 лют, 2024 18:49
Додано: Сер 14 лют, 2024 14:09
Сегодня у нас появились обменники, которые принимают по 38,50. Вот и пришло время для слива, кто ранее не успел. Окно открылось на несколько дней для опоздавших.
Додано: Сер 14 лют, 2024 14:18
берите в наших по 38,35 и сливайте в ваши по 38,50
на 20куе 3000 грн как с куста. а с ляма даже представить страшно. надо бежать за лопатой столько бабла.
|