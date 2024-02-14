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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 638639640641
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:09

Міжбанк 38,15
Бот мінфіну по обмінках найчастіше світить курс прийому в Києві 38,3.
Прикольно. Тут навіть в теорії важко уявити як безготівковий курс міжбанку навіть без маржі банків може "влізти" в готівковий курс.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 18:49

  Клиент_ написав:Тут навіть в теорії важко уявити як безготівковий курс міжбанку навіть без маржі банків може "влізти" в готівковий курс.
когда разница кусов есть, начинаются перетоки. Когда нет каждый из них живёт своей жизнью. Переток не единственный смысл. Можно и без него прожить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:09

Сегодня у нас появились обменники, которые принимают по 38,50. Вот и пришло время для слива, кто ранее не успел. Окно открылось на несколько дней для опоздавших.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:18

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня у нас появились обменники, которые принимают по 38,50. Вот и пришло время для слива, кто ранее не успел. Окно открылось на несколько дней для опоздавших.

берите в наших по 38,35 и сливайте в ваши по 38,50
на 20куе 3000 грн как с куста. а с ляма даже представить страшно. надо бежать за лопатой столько бабла.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:51

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня у нас появились обменники, которые принимают по 38,50. Вот и пришло время для слива, кто ранее не успел. Окно открылось на несколько дней для опоздавших.

берите в наших по 38,35 и сливайте в ваши по 38,50
на 20куе 3000 грн как с куста. а с ляма даже представить страшно. надо бежать за лопатой столько бабла.
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Тогда уж лучше слить по 38,5 и через месяц купить по 37,5
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:21

Був час розкидувать каміння, зараз прийшов час його збирати. Ну й забирати усі депо. Думав заробить по клЮбу50 хоч на піццу та дорогу з спального району в центр де усі банки. Та де там. Такі ж банчики оперативно підіймають курси клЮбу відповідно до обмінок.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:30

  vitaliiangel написав:
  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

это "рост выходного дня"


воскресный дорожай закончился
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:38

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:
  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

это "рост выходного дня"


воскресный дорожай закончился
Зображення
Кто не успел скинуть по 38,5, тот опоздал. Но думаю 38,5 побудим ещё недельку, а далее только вниз. Суббота, воскр. обменники дадут диванным последний шанс.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:39

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:
  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

это "рост выходного дня"
воскресный дорожай закончился
он не воскресный был вообще.
"рост выходного дня" - это когда начинается в пятницу и заканчивается в понедельник,
а не в среду , как сейчас.
flysoulfly
 
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