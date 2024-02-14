Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 лют, 2024 14:09
Міжбанк 38,15
Бот мінфіну по обмінках найчастіше світить курс прийому в Києві 38,3. Прикольно. Тут навіть в теорії важко уявити як безготівковий курс міжбанку навіть без маржі банків може "влізти" в готівковий курс.
Клиент_
Повідомлень: 360
З нами з: 25.02.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 70 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 лют, 2024 18:49
Клиент_ написав:
Тут навіть в теорії важко уявити як безготівковий курс міжбанку навіть без маржі банків може "влізти" в готівковий курс.
когда разница кусов есть, начинаются перетоки. Когда нет каждый из них живёт своей жизнью. Переток не единственный смысл. Можно и без него прожить.
vitaliiangel
Повідомлень: 22164
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3335 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 14:09
Сегодня у нас появились обменники, которые принимают по 38,50. Вот и пришло время для слива, кто ранее не успел. Окно открылось на несколько дней для опоздавших.
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 7745
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 804 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 14:18
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня у нас появились обменники, которые принимают по 38,50. Вот и пришло время для слива, кто ранее не успел. Окно открылось на несколько дней для опоздавших.
берите в наших по 38,35 и сливайте в ваши по 38,50
на 20куе 3000 грн как с куста. а с ляма даже представить страшно. надо бежать за лопатой столько бабла.
vitaliiangel
Повідомлень: 22164
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3335 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 14:51
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня у нас появились обменники, которые принимают по 38,50. Вот и пришло время для слива, кто ранее не успел. Окно открылось на несколько дней для опоздавших.
берите в наших по 38,35 и сливайте в ваши по 38,50
на 20куе 3000 грн как с куста. а с ляма даже представить страшно. надо бежать за лопатой столько бабла.
Тогда уж лучше слить по 38,5 и через месяц купить по 37,5
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 7745
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 804 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 17:21
Був час розкидувать каміння, зараз прийшов час його збирати. Ну й забирати усі депо. Думав заробить по клЮбу50 хоч на піццу та дорогу з спального району в центр де усі банки. Та де там. Такі ж банчики оперативно підіймають курси клЮбу відповідно до обмінок.
alex lem
Повідомлень: 2999
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 371 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 лют, 2024 19:30
vitaliiangel написав:
это "рост выходного дня"
воскресный дорожай закончился
vitaliiangel
Повідомлень: 22164
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3335 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 19:38
vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
это "рост выходного дня"
воскресный дорожай закончился
Кто не успел скинуть по 38,5, тот опоздал. Но думаю 38,5 побудим ещё недельку, а далее только вниз. Суббота, воскр. обменники дадут диванным последний шанс.))
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 7745
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 804 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 19:39
vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
это "рост выходного дня"
воскресный дорожай закончился
он не воскресный был вообще.
"рост выходного дня" - это когда начинается в пятницу и заканчивается в понедельник,
а не в среду , как сейчас
.
flysoulfly
Повідомлень: 4263
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 228 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 лют, 2024 19:49
flysoulfly написав: vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
это "рост выходного дня"
воскресный дорожай закончился
он не воскресный был вообще.
"рост выходного дня" - это когда начинается в пятницу и заканчивается в понедельник,
а не в среду , как сейчас
.
ну затянулся. Кто то не успевал слиться. Продлевать будете?
vitaliiangel
Повідомлень: 22164
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3335 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
10026
2154761