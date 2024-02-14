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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:08

  1finanсier написав:Вигрібайте, може банки тоді підвищать відсотки по депозитам тим, хто залишиться. А бовдури нехай залишаються без пасивного доходу

та тільки невпинно наближається Час Ч , коли влада таки вимушена буде зробити за підручником:
  oleg49 написав:
По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне:
1. Заморозити заощадження всім, а не тільки певним категоріям.
2. Від зарплати видається тільки обмежена сума, наприклад 20тис. Залишок йде на спецрахунок. Гроші з цього спецрахунку видадуть після війни.
Такі заходи дозволяють державі заливати економіку грошима, не боячись виникнення інфляції
flysoulfly
 
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