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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 лют, 2024 10:26
alex lem написав:
Був час розкидувать каміння, зараз прийшов час його збирати. Ну й забирати усі депо. Думав заробить по клЮбу50 хоч на піццу та дорогу з спального району в центр де усі банки. Та де там. Такі ж банчики оперативно підіймають курси клЮбу відповідно до обмінок.
Та да, тема карусели совсем скисла. Что по 50к, что по 200к. В депо, вообще заходить страшно с этим законом о блокировке счетов вне зависимости, получил ты на почте повестку или нет.
Читаю сейчас трёп в одном чате о покупке валюты, выводе её за границу и обмене на USDT. Пишут о прибылях под 2к с 50к на одной операции. Работают, как я понял маленькими суммами, чтобы не попасть под блок при заводе средств обратно в Украину. Но пишут всё очень сумбурно и не конкретно. Тут на форуме нет темы по конвертам ГРН/USD/USDT/ГРН?
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 15 лют, 2024 10:43
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Пишут о прибылях под 2к с 50к на одной операции
Есть 50 тыс., то купите недвигу и сдавайте в аренду. Можете в Болгарии или Румынии. Возможно немного ниже доход с аренды, но за счёт удорожания недвиги, то всё ОК. Страшно там, купите в Украине. Может попасть ракета - может, так же как может и др. органы власти спросить откуда дровишки..
Тема карусели начинает уходить в историю.. Одни воспоминания останутся, как глючили на форуме, если писали про года, цвета и т.д.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:12
Игорь Алексеевич написав:
Тема карусели начинает уходить в историю..
это при дефиците валюты? карусель стала работать иначе. Пики длятся 3-5 дней, обработать 20 банков за этот период сложно (в Киеве можно) и в обороте надо иметь 26куе. После того, как умные люди сделают из депозитов ноги, вариантов как получить доход от наличных денег, кроме такой карусели, не останется.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:24
Игорь Алексеевич написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Пишут о прибылях под 2к с 50к на одной операции
Есть 50 тыс., то купите недвигу и сдавайте в аренду. Можете в Болгарии или Румынии. Возможно немного ниже доход с аренды, но за счёт удорожания недвиги, то всё ОК. Страшно там, купите в Украине. Может попасть ракета - может, так же как может и др. органы власти спросить откуда дровишки..
Тема карусели начинает уходить в историю.. Одни воспоминания останутся, как глючили на форуме, если писали про года, цвета и т.д.))
может речь идет о карусельных 50 тыс грн?
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Proofy
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:26
вчера слил зелени по 38.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
Востаннє редагувалось Proofy
в Чет 15 лют, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Proofy
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:28
Proofy написав:
вчера слил зелени по 28.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
38.35
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vitaliiangel
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Додано: Чет 15 лют, 2024 13:38
vitaliiangel написав: Proofy написав:
вчера слил зелени по 28.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
38.35
Описка, наверное мне хочется такой курс
Пошли сегодня бодро вниз. Банки держат руку на пульсе.
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Proofy
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:33
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Ірина_
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Додано: Чет 15 лют, 2024 17:35
Proofy написав:
вчера слил зелени по 38.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
А мне вчера 38,35 уже не дали, а по 38,30 я не захотел...
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asti
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Додано: Чет 15 лют, 2024 17:51
asti написав: Proofy написав:
вчера слил зелени по 38.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
А мне вчера 38,35 уже не дали, а по 38,30 я не захотел...
надо было себя заставить
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vitaliiangel
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