Було кілька раз їхав додому, не грався в карусель. Або нагло відповідали в обмінці при прозвоні (пару копійок + за те що здаю сині ) чи морозились ,,нема гривні, передзвонимо,, і не передзванювали. В вас там якась ще гарна взагалі ситуація з курсами прийому. В мене тута обмінки завжди дешевше приймають від таблички київських обмінок.
Їздив, збирав що закінчується. Дивні таки в банках, вмовляють перерозмістить. В обід прийом доляра в обмінках був по 38,15.В тасі на клЮб200 по 38,25 на клЮб50 по 38,35. Гарний ,,заробіток,, у мінус.
Будуть банківські дівчата без плану по депо без карусельників.