|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 лют, 2024 18:34
asti написав: Proofy написав:
вчера слил зелени по 38.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
А мне вчера 38,35 уже не дали, а по 38,30 я не захотел...
Було кілька раз їхав додому, не грався в карусель. Або нагло відповідали в обмінці при прозвоні (пару копійок + за те що здаю сині
) чи морозились ,,нема гривні, передзвонимо,, і не передзванювали. В вас там якась ще гарна взагалі ситуація з курсами прийому. В мене тута обмінки завжди дешевше приймають від таблички київських обмінок.
Їздив, збирав що закінчується. Дивні таки в банках, вмовляють перерозмістить. В обід прийом доляра в обмінках був по 38,15.В тасі на клЮб200 по 38,25 на клЮб50 по 38,35. Гарний ,,заробіток,, у мінус.
Будуть банківські дівчата без плану по депо без карусельників.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 3001
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 23:15
alex lem написав: asti написав: Proofy написав:
вчера слил зелени по 38.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
А мне вчера 38,35 уже не дали, а по 38,30 я не захотел...
Було кілька раз їхав додому, не грався в карусель. Або нагло відповідали в обмінці при прозвоні (пару копійок + за те що здаю сині
) чи морозились ,,нема гривні, передзвонимо,, і не передзванювали. В вас там якась ще гарна взагалі ситуація з курсами прийому. В мене тута обмінки завжди дешевше приймають від таблички київських обмінок.
От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3771
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 23:16
asti написав:
От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок.
вчера по 38,35 сами обменки продавалиviewtopic.php?p=5686021#p5686021
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22199
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3336 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10030
|2156050
|
|