RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 641642643644
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 18:34

  asti написав:
  Proofy написав:вчера слил зелени по 38.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
А мне вчера 38,35 уже не дали, а по 38,30 я не захотел... :(

Було кілька раз їхав додому, не грався в карусель. Або нагло відповідали в обмінці при прозвоні (пару копійок + за те що здаю сині :( ) чи морозились ,,нема гривні, передзвонимо,, і не передзванювали. В вас там якась ще гарна взагалі ситуація з курсами прийому. В мене тута обмінки завжди дешевше приймають від таблички київських обмінок.
Їздив, збирав що закінчується. Дивні таки в банках, вмовляють перерозмістить. В обід прийом доляра в обмінках був по 38,15.В тасі на клЮб200 по 38,25 на клЮб50 по 38,35. Гарний ,,заробіток,, у мінус. :mrgreen:
Будуть банківські дівчата без плану по депо без карусельників.
alex lem
 
Повідомлень: 3001
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:15

Клуб 200К - Теребеньки

  alex lem написав:
  asti написав:
  Proofy написав:вчера слил зелени по 38.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
А мне вчера 38,35 уже не дали, а по 38,30 я не захотел... :(
Було кілька раз їхав додому, не грався в карусель. Або нагло відповідали в обмінці при прозвоні (пару копійок + за те що здаю сині :( ) чи морозились ,,нема гривні, передзвонимо,, і не передзванювали. В вас там якась ще гарна взагалі ситуація з курсами прийому. В мене тута обмінки завжди дешевше приймають від таблички київських обмінок.
От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок... :(
asti
 
Повідомлень: 3772
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:16

  asti написав:От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок.
вчера по 38,35 сами обменки продавали
viewtopic.php?p=5686021#p5686021
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22210
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:03

Начинают в городе появляться курс на приём 38,23, Идём вверх с событиями про помощь.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7771
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 641642643644
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1001, 1002, 1003
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
10028 2156724
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2024 20:00
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4946)
16.02.2024 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.