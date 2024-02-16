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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 лют, 2024 18:34
asti написав: Proofy написав:
вчера слил зелени по 38.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
А мне вчера 38,35 уже не дали, а по 38,30 я не захотел...
Було кілька раз їхав додому, не грався в карусель. Або нагло відповідали в обмінці при прозвоні (пару копійок + за те що здаю сині
) чи морозились ,,нема гривні, передзвонимо,, і не передзванювали. В вас там якась ще гарна взагалі ситуація з курсами прийому. В мене тута обмінки завжди дешевше приймають від таблички київських обмінок.
Їздив, збирав що закінчується. Дивні таки в банках, вмовляють перерозмістить. В обід прийом доляра в обмінках був по 38,15.В тасі на клЮб200 по 38,25 на клЮб50 по 38,35. Гарний ,,заробіток,, у мінус.
Будуть банківські дівчата без плану по депо без карусельників.
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alex lem
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Додано: Чет 15 лют, 2024 23:15
alex lem написав: asti написав: Proofy написав:
вчера слил зелени по 38.35, думаю неплохой курс, столбик пополнить хотел в юнексе, а у них проблемы какие-то, то приложение не работает, то смс не приходит.
А мне вчера 38,35 уже не дали, а по 38,30 я не захотел...
Було кілька раз їхав додому, не грався в карусель. Або нагло відповідали в обмінці при прозвоні (пару копійок + за те що здаю сині
) чи морозились ,,нема гривні, передзвонимо,, і не передзванювали. В вас там якась ще гарна взагалі ситуація з курсами прийому. В мене тута обмінки завжди дешевше приймають від таблички київських обмінок.
От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок...
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asti
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Додано: Чет 15 лют, 2024 23:16
asti написав:
От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок.
вчера по 38,35 сами обменки продавалиviewtopic.php?p=5686021#p5686021
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:03
Начинают в городе появляться курс на приём 38,25, Идём вверх с событиями про помощь.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:12
Игорь Алексеевич написав:
Начинают в городе появляться курс на приём 38,25, Идём вверх с событиями про помощь.
шо опять
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:25
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Начинают в городе появляться курс на приём 38,25, Идём вверх с событиями про помощь.
шо опять
Меж. банк вверх дол. и евро. Обменники тоже начали менять курсы. Сейчас подтянутся и банки.
Евро начали светить 41.30
Дол. +5коп = 38.30
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:39
Игорь Алексеевич написав:Меж. банк вверх дол. и евро. Обменники тоже начали менять курсы. Сейчас подтянутся и банки.
Евро начали светить 41.30
Дол. +5коп = 38.30
Це що, ще один шанс для тих, хто не встиг злити валюту
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Zochan
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:42
Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Меж. банк вверх дол. и евро. Обменники тоже начали менять курсы. Сейчас подтянутся и банки.
Евро начали светить 41.30
Дол. +5коп = 38.30
Це що, ще один шанс для тих, хто не встиг злити валюту
Дали шанс на выходные сливать, пока ЗЕ в Европе ведёт переговоры про фин. помощь. План Б - пока США на каникулы ушли, то Европа начнёт помогать. Возможно договорятся до осени выделить деньги в долг под гарантии США, а они потом им обратно отдадут.
на меж. банке сейчас начнётся самое интересное. В течении часа узнаем, что нам приготовят обменники на выходные.
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Игорь Алексеевич
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