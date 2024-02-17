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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:19

  Игорь Алексеевич написав: по программе 200тыс. и на депозит, как раз сейчас начали пристально проверять с доками.
наверное, в конце декабря был всплеск открытия депо на 200К именно от чиновников-коррупционеров средней руки, которые не успевали к валютчикам, каждые 15мин. задиравшим курс.
flysoulfly
 
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