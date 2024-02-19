наверное, в конце декабря был всплеск открытия депо на 200К именно от чиновников-коррупционеров средней руки, которые не успевали к валютчикам, каждые 15мин. задиравшим курс.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 лют, 2024 22:19
Додано: Пон 19 лют, 2024 17:20
Пропонуємо тему до обговорення:
У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити
Переходьте, будь ласка, за посиланням та активно коментуйте!
Додано: Пон 19 лют, 2024 17:51
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Пон 19 лют, 2024 18:01
да, и сдать,
затем пополнить, допустим, в 4 банка по 50К для откупа,
получить 2-4 блокировки счетов финмоном до выяснения,
пока шли все разбирательства(день-два-три-.....дцать), - курсы в тех банках уже повысили на 25-40-70-150..... коп. т.к. внєзапно™ опять возможно началась какая-то валютная паника, и наличную валюту кто-то нагребает как в последний раз, т.е.откат будет, но может быть, с 40 на 39 , например,
и на другие банки перекидка безналом или снятие , например, с комиссией получится...
Итого: потенциально профитное занятие теперь
(все цифры и совпадения фактов случайны)
|