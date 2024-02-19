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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:19

  Игорь Алексеевич написав: по программе 200тыс. и на депозит, как раз сейчас начали пристально проверять с доками.
наверное, в конце декабря был всплеск открытия депо на 200К именно от чиновников-коррупционеров средней руки, которые не успевали к валютчикам, каждые 15мин. задиравшим курс.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:20

Пропонуємо тему до обговорення:
У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити

Переходьте, будь ласка, за посиланням та активно коментуйте!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:51

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  asti написав:От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..
повезло, теперь можно по 38.45 договриваться
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:01

  Proofy написав:
  asti написав:От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..
повезло, теперь можно по 38.45 договриваться
да, и сдать,
затем пополнить, допустим, в 4 банка по 50К для откупа,
получить 2-4 блокировки счетов финмоном до выяснения,
пока шли все разбирательства(день-два-три-.....дцать), - курсы в тех банках уже повысили на 25-40-70-150..... коп. т.к. внєзапно™ опять возможно началась какая-то валютная паника, и наличную валюту кто-то нагребает как в последний раз, т.е.откат будет, но может быть, с 40 на 39 , например,
и на другие банки перекидка безналом или снятие , например, с комиссией получится...

Итого: потенциально профитное занятие теперь

(все цифры и совпадения фактов случайны)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 21:55

  Proofy написав:
  asti написав:От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..
повезло, теперь можно по 38.45 договриваться
Договориться то конечно можно,
но вот поменять онлайн по 38,00 уже нельзя... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 06:50

  asti написав:
  Proofy написав:
  asti написав:От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..
повезло, теперь можно по 38.45 договриваться
Договориться то конечно можно,
но вот поменять онлайн по 38,00 уже нельзя... :( :(

Проблема,гривню на рахунок під 5%<,далі робите онлайн коли знову вниз
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 10:54

Який там низ!
Ви що не бачите що на міжбанку і на фронті робиться?!
asti
 
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