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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 лют, 2024 22:19
Игорь Алексеевич написав:
по программе 200тыс. и на депозит, как раз сейчас начали пристально проверять с доками.
наверное, в конце декабря был всплеск открытия депо на 200К именно от чиновников-коррупционеров средней руки, которые не успевали к валютчикам, каждые 15мин. задиравшим курс.
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flysoulfly
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Додано: Пон 19 лют, 2024 17:20
Пропонуємо тему до обговорення:У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозитиПереходьте, будь ласка, за посиланням та активно коментуйте!
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Ірина_
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Додано: Пон 19 лют, 2024 17:51
asti написав:
От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..
повезло, теперь можно по 38.45 договриваться
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Proofy
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Додано: Пон 19 лют, 2024 18:01
Proofy написав: asti написав:
От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..
повезло, теперь можно по 38.45 договриваться
да, и сдать,
затем пополнить, допустим, в 4 банка по 50К для откупа,
получить 2-4 блокировки счетов финмоном до выяснения,
пока шли все разбирательства(день-два-три-.....дцать), - курсы в тех банках уже повысили на 25-40-70-150..... коп. т.к. внєзапно™ опять возможно началась какая-то валютная паника, и наличную валюту кто-то нагребает как в последний раз, т.е.откат будет, но может быть, с 40 на 39 , например,
и на другие банки перекидка безналом или снятие , например, с комиссией получится...
Итого: потенциально профитное занятие теперь
(все цифры и совпадения фактов случайны)
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flysoulfly
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Додано: Пон 19 лют, 2024 21:55
Proofy написав: asti написав:
От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..
повезло, теперь можно по 38.45 договриваться
Договориться то конечно можно,
но вот поменять онлайн по 38,00 уже нельзя...
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asti
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Додано: Вів 20 лют, 2024 06:50
asti написав: Proofy написав: asti написав:
От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..
повезло, теперь можно по 38.45 договриваться
Договориться то конечно можно,
но вот поменять онлайн по 38,00 уже нельзя...
Проблема,гривню на рахунок під 5%<,далі робите онлайн коли знову вниз
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sens
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Додано: Вів 20 лют, 2024 10:54
Який там низ!
Ви що не бачите що на міжбанку і на фронті робиться?!
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asti
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