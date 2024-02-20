Игорь Алексеевич написав:

Zochan написав: asti написав: Який там низ!

Ви що не бачите що на міжбанку і на фронті робиться?! Игорь Алексєєвич писав, що з березня вниз, а в літку 37.20-37.50, коли давав такий прогноз - виглядало малоймовірно, а на даний час фантастичний.

Але прогноз від грудня на лютий, повністю збігся... Игорь Алексєєвич писав, що з березня вниз, а в літку 37.20-37.50, коли давав такий прогноз - виглядало малоймовірно, а на даний час фантастичний.Але прогноз від грудня на лютий, повністю збігся...

Сейчас паникёров подстригут и курс откатится вниз. В марте идёт помощь от МВФ, японцы дают деньги, ЕС и т.д. В марте после каникул выходят законодатели в США и примут 100 пудов закон про помощь Украине. Авдеевка была прогнозируемой и далее удерживать её не было смысла. Польша больше политики, чем экономики. В марте всё успокоится, фермерам надо в поле выходить работать. Я весной 23г. писал про летний курс 37,5 и осенний 38,5. Многие тогда бредили про 40 и 50. Он обязательно будет, но не в 24г. Написал в декабре про курс 38,5 в феврале 24г., так многие его не видят и сейчас. Но, зато с умняком пишут, что типа мы переживаем за формучан, что бы не думали летом покупать дол. по 37,5.))Есть в интернете много финанс. статей, что и когда нам дают и в каком кол-ве выделяют финансы. Поэтому читаем и анализируем.