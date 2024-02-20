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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 лют, 2024 13:07
Игорь Алексеевич написав: Zochan написав:
asti написав:Який там низ!
Ви що не бачите що на міжбанку і на фронті робиться?!
Игорь Алексєєвич писав, що з березня вниз, а в літку 37.20-37.50, коли давав такий прогноз - виглядало малоймовірно, а на даний час фантастичний.
Але прогноз від грудня на лютий, повністю збігся...
Сейчас паникёров подстригут и курс откатится вниз. В марте идёт помощь от МВФ, японцы дают деньги, ЕС и т.д. В марте после каникул выходят законодатели в США и примут 100 пудов закон про помощь Украине. Авдеевка была прогнозируемой и далее удерживать её не было смысла. Польша больше политики, чем экономики. В марте всё успокоится, фермерам надо в поле выходить работать. Я весной 23г. писал про летний курс 37,5 и осенний 38,5. Многие тогда бредили про 40 и 50. Он обязательно будет, но не в 24г. Написал в декабре про курс 38,5 в феврале 24г., так многие его не видят и сейчас. Но, зато с умняком пишут, что типа мы переживаем за формучан, что бы не думали летом покупать дол. по 37,5.))
Есть в интернете много финанс. статей, что и когда нам дают и в каком кол-ве выделяют финансы. Поэтому читаем и анализируем.
Знову ?)
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sens
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:09
sens написав:
Знову ?)
Что снова, у вас опять наливайка по пути в обменник?))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:16
Zochan написав:
asti написав:Який там низ!
Ви що не бачите що на міжбанку і на фронті робиться?!
Игорь Алексєєвич писав, що з березня вниз, а в літку 37.20-37.50, коли давав такий прогноз - виглядало малоймовірно, а на даний час фантастичний.
Але прогноз від грудня на лютий, повністю збігся...
не фантастика, скажем так, но шансы падают. Вполне возможно, что в марте копеек на 50-70 вниз
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Proofy
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:19
Игорь Алексеевич написав:
Есть в интернете много финанс. статей, что и когда нам дают и в каком кол-ве выделяют финансы. Поэтому читаем и анализируем.
основное дадут или не дадут американцы, все остальное лирика, японцы не японцы, всю ту мелочь за пару недель спустят на межбанке
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Proofy
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:34
Proofy написав: Игорь Алексеевич написав:
Есть в интернете много финанс. статей, что и когда нам дают и в каком кол-ве выделяют финансы. Поэтому читаем и анализируем.
основное дадут или не дадут американцы, все остальное лирика, японцы не японцы, всю ту мелочь за пару недель спустят на межбанке
Я уверен дадут. Придумают схему др., что бы удовл. республиканцев.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:54
Игорь Алексеевич ты наш местный Арестович )))
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Andrey2512
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:58
Proofy написав:
Вполне возможно, что в марте копеек на 50-70 вниз
$ станет 40,70 - 0,70
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 14:38
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Знову ?)
Что снова, у вас опять наливайка по пути в обменник?))
Нащо ви пишете прогнози яким ви самі не довіряєте
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Додано: Вів 20 лют, 2024 14:39
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
ты наш местный Арестович )))
Той хоча б змінив думку і зняв окуляри
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