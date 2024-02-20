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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 644645646647
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:07

  Игорь Алексеевич написав:
  Zochan написав:
asti написав:Який там низ!
Ви що не бачите що на міжбанку і на фронті робиться?!
Игорь Алексєєвич писав, що з березня вниз, а в літку 37.20-37.50, коли давав такий прогноз - виглядало малоймовірно, а на даний час фантастичний.
Але прогноз від грудня на лютий, повністю збігся...


Сейчас паникёров подстригут и курс откатится вниз. В марте идёт помощь от МВФ, японцы дают деньги, ЕС и т.д. В марте после каникул выходят законодатели в США и примут 100 пудов закон про помощь Украине. Авдеевка была прогнозируемой и далее удерживать её не было смысла. Польша больше политики, чем экономики. В марте всё успокоится, фермерам надо в поле выходить работать. Я весной 23г. писал про летний курс 37,5 и осенний 38,5. Многие тогда бредили про 40 и 50. Он обязательно будет, но не в 24г. Написал в декабре про курс 38,5 в феврале 24г., так многие его не видят и сейчас. Но, зато с умняком пишут, что типа мы переживаем за формучан, что бы не думали летом покупать дол. по 37,5.))
Есть в интернете много финанс. статей, что и когда нам дают и в каком кол-ве выделяют финансы. Поэтому читаем и анализируем.

Знову ?)
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:09

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:Знову ?)
Что снова, у вас опять наливайка по пути в обменник?))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:16

  Zochan написав:
asti написав:Який там низ!
Ви що не бачите що на міжбанку і на фронті робиться?!
Игорь Алексєєвич писав, що з березня вниз, а в літку 37.20-37.50, коли давав такий прогноз - виглядало малоймовірно, а на даний час фантастичний.
Але прогноз від грудня на лютий, повністю збігся...
не фантастика, скажем так, но шансы падают. Вполне возможно, что в марте копеек на 50-70 вниз
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:19

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Есть в интернете много финанс. статей, что и когда нам дают и в каком кол-ве выделяют финансы. Поэтому читаем и анализируем.
основное дадут или не дадут американцы, все остальное лирика, японцы не японцы, всю ту мелочь за пару недель спустят на межбанке
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:34

  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:Есть в интернете много финанс. статей, что и когда нам дают и в каком кол-ве выделяют финансы. Поэтому читаем и анализируем.
основное дадут или не дадут американцы, все остальное лирика, японцы не японцы, всю ту мелочь за пару недель спустят на межбанке

Я уверен дадут. Придумают схему др., что бы удовл. республиканцев.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:54

Игорь Алексеевич ты наш местный Арестович )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:58

  Proofy написав: Вполне возможно, что в марте копеек на 50-70 вниз

$ станет 40,70 - 0,70 :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:38

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Знову ?)
Что снова, у вас опять наливайка по пути в обменник?))

Нащо ви пишете прогнози яким ви самі не довіряєте
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:39

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич ты наш местный Арестович )))

Той хоча б змінив думку і зняв окуляри
sens
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