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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 лют, 2024 13:34
Proofy написав: Игорь Алексеевич написав:
Есть в интернете много финанс. статей, что и когда нам дают и в каком кол-ве выделяют финансы. Поэтому читаем и анализируем.
основное дадут или не дадут американцы, все остальное лирика, японцы не японцы, всю ту мелочь за пару недель спустят на межбанке
Я уверен дадут. Придумают схему др., что бы удовл. республиканцев.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:54
Игорь Алексеевич ты наш местный Арестович )))
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Andrey2512
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:58
Proofy написав:
Вполне возможно, что в марте копеек на 50-70 вниз
$ станет 40,70 - 0,70
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 14:38
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Знову ?)
Что снова, у вас опять наливайка по пути в обменник?))
Нащо ви пишете прогнози яким ви самі не довіряєте
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Додано: Вів 20 лют, 2024 14:39
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
ты наш местный Арестович )))
Той хоча б змінив думку і зняв окуляри
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:36
прокаруселил, продал 38.90. В обменниках пошли вниз.
Все таки я за гривну ) Игорь Алексеевич повлиял ))
Налоги сдали, на чем рост?
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Proofy
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Додано: Вів 20 лют, 2024 16:11
не будет ли проблем со снятием валюты из-за событий в польше? Как фура с долларами проедит таможню, если польских свинопасы не пускают всех
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Krokodil
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