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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 647648649650
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:34

  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:Есть в интернете много финанс. статей, что и когда нам дают и в каком кол-ве выделяют финансы. Поэтому читаем и анализируем.
основное дадут или не дадут американцы, все остальное лирика, японцы не японцы, всю ту мелочь за пару недель спустят на межбанке

Я уверен дадут. Придумают схему др., что бы удовл. республиканцев.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:54

Игорь Алексеевич ты наш местный Арестович )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:58

  Proofy написав: Вполне возможно, что в марте копеек на 50-70 вниз
вниз от какой цифры?
$ станет 40,70 - 0,70 :?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 20 лют, 2024 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:38

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Знову ?)
Что снова, у вас опять наливайка по пути в обменник?))

Нащо ви пишете прогнози яким ви самі не довіряєте
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:39

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич ты наш местный Арестович )))

Той хоча б змінив думку і зняв окуляри
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:36

Re: Клуб 200К - Теребеньки

прокаруселил, продал 38.90. В обменниках пошли вниз.
Все таки я за гривну ) Игорь Алексеевич повлиял ))
Налоги сдали, на чем рост?
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:11

Re: Клуб 200К - Теребеньки

не будет ли проблем со снятием валюты из-за событий в польше? Как фура с долларами проедит таможню, если польских свинопасы не пускают всех
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Proofy написав:на чем рост?

Хіба немає підстав?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:34

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич ты наш местный Арестович )))
А Вы думаете иначе?. Тогда команда ТЦК идёт к Вам))
Игорь Алексеевич
 
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