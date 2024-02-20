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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 лют, 2024 13:34
Proofy написав: Игорь Алексеевич написав:
Есть в интернете много финанс. статей, что и когда нам дают и в каком кол-ве выделяют финансы. Поэтому читаем и анализируем.
основное дадут или не дадут американцы, все остальное лирика, японцы не японцы, всю ту мелочь за пару недель спустят на межбанке
Я уверен дадут. Придумают схему др., что бы удовл. республиканцев.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:54
Игорь Алексеевич ты наш местный Арестович )))
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Andrey2512
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:58
Proofy написав:
Вполне возможно, что в марте копеек на 50-70 вниз
вниз от какой цифры?
$ станет 40,70 - 0,70
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 20 лют, 2024 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 14:38
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Знову ?)
Что снова, у вас опять наливайка по пути в обменник?))
Нащо ви пишете прогнози яким ви самі не довіряєте
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Додано: Вів 20 лют, 2024 14:39
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
ты наш местный Арестович )))
Той хоча б змінив думку і зняв окуляри
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:36
прокаруселил, продал 38.90. В обменниках пошли вниз.
Все таки я за гривну ) Игорь Алексеевич повлиял ))
Налоги сдали, на чем рост?
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Proofy
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Додано: Вів 20 лют, 2024 16:11
не будет ли проблем со снятием валюты из-за событий в польше? Как фура с долларами проедит таможню, если польских свинопасы не пускают всех
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Додано: Вів 20 лют, 2024 17:38
Proofy написав:на чем рост?
Хіба немає підстав?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:34
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
ты наш местный Арестович )))
А Вы думаете иначе?. Тогда команда ТЦК идёт к Вам))
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:25
Proofy написав:
прокаруселил, продал 38.90. В обменниках пошли вниз.
Все таки я за гривну ) Игорь Алексеевич повлиял ))
Налоги сдали, на чем рост?
смело, учитывая что курс НБУ установил новый рекорд за все время наблюдений
рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
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nekefer
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