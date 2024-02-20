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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 лют, 2024 19:32
Krokodil написав:
не будет ли проблем со снятием валюты из-за событий в польше? Как фура с долларами проедит таможню, если польских свинопасы не пускают всех
Аэропорты есть в Молдавии, Румынии. Поэтому привезут всё что надо.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:42
Игорь Алексеевич написав: Krokodil написав:
не будет ли проблем со снятием валюты из-за событий в польше? Как фура с долларами проедит таможню, если польских свинопасы не пускают всех
Аэропорты есть в Молдавии, Румынии. Поэтому привезут всё что надо.
через Молдову не желательно - а то хватит только на одесские отделения
И будет потом moveton
опять рассказывать за "получил в Sense как всегда синими"
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:49
nekefer написав:
рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
в 60 не верю ©
сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:56
flysoulfly написав: nekefer написав:
рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
в 60 не верю ©
сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.
Так никто 60 и не предсказывает
Это какой-то результат расчётов, чтобы "сбалансировать бюджет". Вполне вероятно, что для исполнения этого словосочетания туманного смысла оно так и получается, но кто сказал, что его будут исполнять?
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moveton
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:57
Сколько там миллионов банк Sense отоварил в конце октября по акционным 36,6 на 3мес.конверты_200К ?
Срок их выплаты подходит в марте - такое впечатление, что Sense стал опять зачинателем роста, скупая на мб нетривиальные обйомы ? и ожидая инкассаторский караван с Румынии
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:17
flysoulfly написав:
Сколько там миллионов банк Sense отоварил в конце октября по акционным 36,6 на 3мес.конверты_200К ?
Срок их выплаты подходит в марте - такое впечатление, что Sense стал опять зачинателем роста, скупая на мб нетривиальные обйомы ? и ожидая инкассаторский караван с Румынии
так безнал они откупили еще тогда по 36
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bems654556
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