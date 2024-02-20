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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 лют, 2024 19:32
Krokodil написав:
не будет ли проблем со снятием валюты из-за событий в польше? Как фура с долларами проедит таможню, если польских свинопасы не пускают всех
Аэропорты есть в Молдавии, Румынии. Поэтому привезут всё что надо.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:42
Игорь Алексеевич написав: Krokodil написав:
не будет ли проблем со снятием валюты из-за событий в польше? Как фура с долларами проедит таможню, если польских свинопасы не пускают всех
Аэропорты есть в Молдавии, Румынии. Поэтому привезут всё что надо.
через Молдову не желательно - а то хватит только на одесские отделения
И будет потом moveton
опять рассказывать за "получил в Sense как всегда синими"
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:49
nekefer написав:
рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
в 60 не верю ©
сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:56
flysoulfly написав: nekefer написав:
рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
в 60 не верю ©
сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.
Так никто 60 и не предсказывает
Это какой-то результат расчётов, чтобы "сбалансировать бюджет". Вполне вероятно, что для исполнения этого словосочетания туманного смысла оно так и получается, но кто сказал, что его будут исполнять?
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moveton
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:57
Сколько там миллионов банк Sense отоварил в конце октября по акционным 36,6 на 3мес.конверты_200К ?
Срок их выплаты подходит в марте - такое впечатление, что Sense стал опять зачинателем роста, скупая на мб нетривиальные обйомы ? и ожидая инкассаторский караван с Румынии
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:17
flysoulfly написав:
Сколько там миллионов банк Sense отоварил в конце октября по акционным 36,6 на 3мес.конверты_200К ?
Срок их выплаты подходит в марте - такое впечатление, что Sense стал опять зачинателем роста, скупая на мб нетривиальные обйомы ? и ожидая инкассаторский караван с Румынии
так безнал они откупили еще тогда по 36
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bems654556
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:32
bems654556 написав: flysoulfly написав:
Сколько там миллионов банк Sense отоварил в конце октября по акционным 36,6 на 3мес.конверты_200К ?
Срок их выплаты подходит в марте - такое впечатление, что Sense стал опять зачинателем роста, скупая на мб нетривиальные обйомы ? и ожидая инкассаторский караван с Румынии
так безнал они откупили еще тогда по 36
а то были точно они по 36?
может, они же сейчас тарятся под проведение через недельку следующей "льготной" акции по 38.8 ?
ну кто-то тянет межбанк вверх при относительно никаком спросе на наличке.
и НБУ, улыбаясь, позволяет.
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:55
moveton написав: flysoulfly написав: nekefer написав:
рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
в 60 не верю ©
сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.
Так никто 60 и не предсказывает
Это какой-то результат расчётов, чтобы "сбалансировать бюджет". Вполне вероятно, что для исполнения этого словосочетания туманного смысла оно так и получается, но кто сказал, что его будут исполнять?
курс сейчас определяет только НБУ
в бюджете дыра которую не могут залатать никакими повышениями налогов
НО можно просто поставить курс 60, и сразу все таможенные платежи (которые дают около половины внутренних поступлений в бюджет) сразу вырастут в 1,5 раза и бюджетный дефицит мигом заполнится и зарплаты на мобилизацию появятся
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nekefer
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Додано: Вів 20 лют, 2024 21:07
nekefer написав:
рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
в 60 не верю ©
сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.[/quote]
Так никто 60 и не предсказывает
Это какой-то результат расчётов, чтобы "сбалансировать бюджет". Вполне вероятно, что для исполнения этого словосочетания туманного смысла оно так и получается, но кто сказал, что его будут исполнять?[/quote]
курс сейчас определяет только НБУ
в бюджете дыра которую не могут залатать никакими повышениями налогов
НО можно просто поставить курс 60, и сразу все таможенные платежи (которые дают около половины внутренних поступлений в бюджет) сразу вырастут в 1,5 раза и бюджетный дефицит мигом заполнится и зарплаты на мобилизацию появятся[/quote]
Якщо 600 , то які будуть наслідки?)
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sens
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2
Додано: Вів 20 лют, 2024 21:31
nekefer написав: moveton написав:
никто 60 и не предсказывает
Это какой-то результат расчётов, чтобы "сбалансировать бюджет". Вполне вероятно, что для исполнения этого словосочетания туманного смысла оно так и получается, но кто сказал, что его будут исполнять?
курс сейчас определяет только НБУ
в бюджете дыра которую не могут залатать никакими повышениями налогов
НО можно просто поставить курс 60, и сразу все таможенные платежи (которые дают около половины внутренних поступлений в бюджет) сразу вырастут в 1,5 раза и бюджетный дефицит мигом заполнится и зарплаты на мобилизацию появятся
лехторату экономические расчеты пох - цены опять взлетят на 50-250%
кого будут ненавидеть: какое-то нэбэу ? - нет - лично Зе и всю его команду. Оно ему надо?
- вот я и сильно сомневаюсь, что карманный нбу поставит 50-60 в ближайшие полгода без более понятного населению гиперкатаклизма
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flysoulfly
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