RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 648649650651
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:32

  Krokodil написав:не будет ли проблем со снятием валюты из-за событий в польше? Как фура с долларами проедит таможню, если польских свинопасы не пускают всех
Аэропорты есть в Молдавии, Румынии. Поэтому привезут всё что надо.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7827
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:42

  Игорь Алексеевич написав:
  Krokodil написав:не будет ли проблем со снятием валюты из-за событий в польше? Как фура с долларами проедит таможню, если польских свинопасы не пускают всех
Аэропорты есть в Молдавии, Румынии. Поэтому привезут всё что надо.
через Молдову не желательно - а то хватит только на одесские отделения :mrgreen:
И будет потом moveton опять рассказывать за "получил в Sense как всегда синими"
flysoulfly
 
Повідомлень: 4350
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1522 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:49

  nekefer написав:рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
в 60 не верю ©
сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4350
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1522 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:56

  flysoulfly написав:
  nekefer написав:рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
в 60 не верю ©
сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.

Так никто 60 и не предсказывает :) Это какой-то результат расчётов, чтобы "сбалансировать бюджет". Вполне вероятно, что для исполнения этого словосочетания туманного смысла оно так и получается, но кто сказал, что его будут исполнять?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:57

Сколько там миллионов банк Sense отоварил в конце октября по акционным 36,6 на 3мес.конверты_200К ?
Срок их выплаты подходит в марте - такое впечатление, что Sense стал опять зачинателем роста, скупая на мб нетривиальные обйомы ? и ожидая инкассаторский караван с Румынии
flysoulfly
 
Повідомлень: 4350
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1522 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:17

  flysoulfly написав:Сколько там миллионов банк Sense отоварил в конце октября по акционным 36,6 на 3мес.конверты_200К ?
Срок их выплаты подходит в марте - такое впечатление, что Sense стал опять зачинателем роста, скупая на мб нетривиальные обйомы ? и ожидая инкассаторский караван с Румынии



так безнал они откупили еще тогда по 36
bems654556
 
Повідомлень: 178
З нами з: 25.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:32

  bems654556 написав:
  flysoulfly написав:Сколько там миллионов банк Sense отоварил в конце октября по акционным 36,6 на 3мес.конверты_200К ?
Срок их выплаты подходит в марте - такое впечатление, что Sense стал опять зачинателем роста, скупая на мб нетривиальные обйомы ? и ожидая инкассаторский караван с Румынии
так безнал они откупили еще тогда по 36
а то были точно они по 36?

может, они же сейчас тарятся под проведение через недельку следующей "льготной" акции по 38.8 ? :?

ну кто-то тянет межбанк вверх при относительно никаком спросе на наличке.
и НБУ, улыбаясь, позволяет.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4350
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1522 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:55

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  nekefer написав:рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
в 60 не верю ©
сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.

Так никто 60 и не предсказывает :) Это какой-то результат расчётов, чтобы "сбалансировать бюджет". Вполне вероятно, что для исполнения этого словосочетания туманного смысла оно так и получается, но кто сказал, что его будут исполнять?

курс сейчас определяет только НБУ
в бюджете дыра которую не могут залатать никакими повышениями налогов
НО можно просто поставить курс 60, и сразу все таможенные платежи (которые дают около половины внутренних поступлений в бюджет) сразу вырастут в 1,5 раза и бюджетный дефицит мигом заполнится и зарплаты на мобилизацию появятся
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 24.10.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 21:07

  nekefer написав:рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
в 60 не верю ©
сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.[/quote]
Так никто 60 и не предсказывает :) Это какой-то результат расчётов, чтобы "сбалансировать бюджет". Вполне вероятно, что для исполнения этого словосочетания туманного смысла оно так и получается, но кто сказал, что его будут исполнять?[/quote]
курс сейчас определяет только НБУ
в бюджете дыра которую не могут залатать никакими повышениями налогов
НО можно просто поставить курс 60, и сразу все таможенные платежи (которые дают около половины внутренних поступлений в бюджет) сразу вырастут в 1,5 раза и бюджетный дефицит мигом заполнится и зарплаты на мобилизацию появятся[/quote]
Якщо 600 , то які будуть наслідки?)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15933
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 21:31

  nekefer написав:
  moveton написав:никто 60 и не предсказывает :) Это какой-то результат расчётов, чтобы "сбалансировать бюджет". Вполне вероятно, что для исполнения этого словосочетания туманного смысла оно так и получается, но кто сказал, что его будут исполнять?

курс сейчас определяет только НБУ
в бюджете дыра которую не могут залатать никакими повышениями налогов
НО можно просто поставить курс 60, и сразу все таможенные платежи (которые дают около половины внутренних поступлений в бюджет) сразу вырастут в 1,5 раза и бюджетный дефицит мигом заполнится и зарплаты на мобилизацию появятся
лехторату экономические расчеты пох - цены опять взлетят на 50-250%
кого будут ненавидеть: какое-то нэбэу ? - нет - лично Зе и всю его команду. Оно ему надо? :mrgreen: - вот я и сильно сомневаюсь, что карманный нбу поставит 50-60 в ближайшие полгода без более понятного населению гиперкатаклизма
flysoulfly
 
Повідомлень: 4350
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1522 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 648649650651
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1000, 1001, 1002
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
10019 2160069
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2024 15:40
alex lem

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (1141)
20.02.2024 21:45
Ринок ОВДП (5700)
20.02.2024 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.