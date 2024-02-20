Додано: Вів 20 лют, 2024 21:07

nekefer написав: рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году

в 60 не верю ©сейчас рост может быть только на РАЗГОВОРАХ о том что-то когда-то возможно невозможно.[/quote]Так никто 60 и не предсказываетЭто какой-то результат расчётов, чтобы "сбалансировать бюджет". Вполне вероятно, что для исполнения этого словосочетания туманного смысла оно так и получается, но кто сказал, что его будут исполнять?[/quote]курс сейчас определяет только НБУв бюджете дыра которую не могут залатать никакими повышениями налоговНО можно просто поставить курс 60, и сразу все таможенные платежи (которые дают около половины внутренних поступлений в бюджет) сразу вырастут в 1,5 раза и бюджетный дефицит мигом заполнится и зарплаты на мобилизацию появятся[/quote]Якщо 600 , то які будуть наслідки?)