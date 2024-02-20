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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 лют, 2024 22:10
nekefer написав: Proofy написав:
прокаруселил, продал 38.90. В обменниках пошли вниз.
Все таки я за гривну ) Игорь Алексеевич повлиял ))
Налоги сдали, на чем рост?
смело, учитывая что курс НБУ установил новый рекорд за все время наблюдений
рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
частично я уже зашел по 38.5
обменники пока не верят в рост, хоть завтра и смотрим вверх
Zochan написав:
Proofy написав:на чем рост?
Хіба немає підстав?
Какие изменения по сравнению с началом февраля, какие основания?
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