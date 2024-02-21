|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 лют, 2024 22:10
nekefer написав: Proofy написав:
прокаруселил, продал 38.90. В обменниках пошли вниз.
Все таки я за гривну ) Игорь Алексеевич повлиял ))
Налоги сдали, на чем рост?
смело, учитывая что курс НБУ установил новый рекорд за все время наблюдений
рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году
частично я уже зашел по 38.5
обменники пока не верят в рост, хоть завтра и смотрим вверх
Zochan написав:
Proofy написав:на чем рост?
Хіба немає підстав?
Какие изменения по сравнению с началом февраля, какие основания?
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2393
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2024 10:17
Proofy написав:Какие изменения по сравнению с началом февраля, какие основания?
Існуючі з кожним днем погіршуються.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2024 14:17
flysoulfly написав:
лехторату экономические расчеты пох - цены опять взлетят на 50-250%
кого будут ненавидеть: какое-то нэбэу ? - нет - лично Зе и всю его команду. Оно ему надо?
- вот я и сильно сомневаюсь, что карманный нбу поставит 50-60 в ближайшие полгода без более понятного населению гиперкатаклизма
как раз сейчас у них (НБУ и Зе-команда) вполне развязаны руки в плане повышения курса.
"кто виноват?" - "трампампам и пара долбойобоф".
пс.
правда, наверное, 50-60 - то занадто.
-
a77
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:25
Proofy написав:
прокаруселил, продал 38.90.
Не верю. 😎😎
У меня в Кропивницком(!) взяли по 38,75 и то со скрипом.
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3805
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:32
a77 написав:
50-60 - то занадто.
а 40 - мало
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 839
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:53
asti написав:
У меня в Кропивницком(!) взяли по 38,75 и то со скрипом.
а откупаетесь сейчас где без скрипа по...?
переться в Киев сейчас?
ждать май?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4358
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1523 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10021
|2160531
|
|