Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
а давайте тоже замутим громадське обговорення https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala ... ariv-video куда идут баксы с карусели? почему существует разница в курсах обменок и банков? кто еще кроме коррупционеров покупает в обменке если в банке свободно и дешевле? являемся ли мы, карусельщики, соучастниками в обороте налички полученной преступным путем
Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента. 1) 20.11.2023 Конвертируем 10к в гривну по курсу 37,60 получаем 376000 грн и на депо на 3 мес. под 17,75% (без учёта налога и сбора в 19,5%). 2) 22.02.2024 получаем с депо 389430 грн. Если вернуться в доллар по 38,80 получится 10037 долл или 1,48 % годовых чистыми. Ну такое. Хорошо, что хоть в плюсе))) Я понимаю, что депо в долларах даст чистыми примерно столько же, но сон при валютном депо несколько крепче. Проверено. Сейчас думаю продолжать этот эксперимент, или уйти в доллар, так сказать зафиксировать прибыль)))) Ваш совет?
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента. 1) 20.11.2023 Конвертируем 10к в гривну по курсу 37,60 получаем 376000 грн и на депо на 3 мес. под 17,75% (без учёта налога и сбора в 19,5%). 2) 22.02.2024 получаем с депо 389430 грн. Если вернуться в доллар по 38,80 получится 10037 долл или 1,48 % годовых чистыми. Ну такое. Хорошо, что хоть в плюсе))) Я понимаю, что депо в долларах даст чистыми примерно столько же, но сон при валютном депо несколько крепче. Проверено. Сейчас думаю продолжать этот эксперимент, или уйти в доллар, так сказать зафиксировать прибыль)))) Ваш совет?
Неудачный кейс какой-то. А если купил в Сенсе по 36,6 и сдал под ёлочку и на 3 мес под 18-19% в грн. другая арифметика Сдавать нужно сейчас валюту и на депо или ОВГЗ, а летом можно будет взять дешевле Сегодня слил по 38,76