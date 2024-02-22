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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 651652653654>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 07:57

  NDV написав:nekefer

Можно кратий саммари?

упрощают доступ и увеличивают объём раскрываемой информации не только о картах но и учетных записях в любых платежных системах
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:19

Re: Клуб 200К - Теребеньки

asti написав:И к слову, чудак хотел сдать а кассу 300$ по 38,50 - нет гривны, хотя я за 5 минут до этого внёс в эту самую кассу 50000.

Просто, люди в ТАСі не хочуть купувати по 39.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:49

Re: Клуб 200К - Теребеньки

а давайте тоже замутим громадське обговорення
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala ... ariv-video
куда идут баксы с карусели?
почему существует разница в курсах обменок и банков?
кто еще кроме коррупционеров покупает в обменке если в банке свободно и дешевле?
являемся ли мы, карусельщики, соучастниками в обороте налички полученной преступным путем :mrgreen:
Зображення
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:07

  nekefer написав:а давайте тоже замутим громадське обговорення


являемся ли мы, карусельщики, соучастниками в обороте налички полученной преступным путем :mrgreen:
канєшно!
мы все - Президенты ©
И в ответе за тех, кого получили (на всех выборах)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:11

  nekefer написав:
  NDV написав:nekefer

Можно кратий саммари?

упрощают доступ и увеличивают объём раскрываемой информации не только о картах но и учетных записях в любых платежных системах

дальше будут конфисковывать и деньги на ваших счетах sim-карт мобильных телефонов , еслишо
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:19

Re: Клуб 200К - Теребеньки

flysoulfly написав:дальше будут конфисковывать и деньги на ваших счетах sim-карт мобильных телефонов , еслишо

Привіт розкуркулення
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:24

  Zochan написав:
flysoulfly написав:дальше будут конфисковывать и деньги на ваших счетах sim-карт мобильных телефонов , еслишо

Привіт розкуркулення
а шо? Назвавсь "куркулем" - велкам ту діджитал ГУЛАГ ін рил лайф .
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:08

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.
1) 20.11.2023 Конвертируем 10к в гривну по курсу 37,60 получаем 376000 грн и на депо на 3 мес. под 17,75% (без учёта налога и сбора в 19,5%).
2) 22.02.2024 получаем с депо 389430 грн.
Если вернуться в доллар по 38,80 получится 10037 долл или 1,48 % годовых чистыми.
Ну такое. Хорошо, что хоть в плюсе))) Я понимаю, что депо в долларах даст чистыми примерно столько же, но сон при валютном депо несколько крепче. Проверено.
Сейчас думаю продолжать этот эксперимент, или уйти в доллар, так сказать зафиксировать прибыль))))
Ваш совет?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:13

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.
1) 20.11.2023 Конвертируем 10к в гривну по курсу 37,60 получаем 376000 грн и на депо на 3 мес. под 17,75% (без учёта налога и сбора в 19,5%).
2) 22.02.2024 получаем с депо 389430 грн.
Если вернуться в доллар по 38,80 получится 10037 долл или 1,48 % годовых чистыми.
Ну такое. Хорошо, что хоть в плюсе))) Я понимаю, что депо в долларах даст чистыми примерно столько же, но сон при валютном депо несколько крепче. Проверено.
Сейчас думаю продолжать этот эксперимент, или уйти в доллар, так сказать зафиксировать прибыль))))
Ваш совет?


Неудачный кейс какой-то.
А если купил в Сенсе по 36,6 и сдал под ёлочку и на 3 мес под 18-19% в грн.
другая арифметика
Сдавать нужно сейчас валюту и на депо или ОВГЗ, а летом можно будет взять дешевле
Сегодня слил по 38,76
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:20

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
депо в долларах даст чистыми примерно столько же,
но сон при валютном депо несколько крепче. Проверено.
депосон крепче в сРайфе или сраПумбе?
flysoulfly
 
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