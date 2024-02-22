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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:27

  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
депо в долларах даст чистыми примерно столько же,
но сон при валютном депо несколько крепче. Проверено.
депосон крепче в сРайфе или сраПумбе?

Я имею в виду, что если было на конец ноября свободных 10к долларов, то при размещении их просто на валютном депо спится крепче, чем когда выходишь в гривну. А доход по сути тот же. А куда это уже каждый сам решает. На мой взгляд не имеет принципиальной разницы. А вот что делать дальше?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:30

  emeta написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.


Неудачный кейс какой-то.
А если купил в Сенсе по 36,6 и сдал под ёлочку и на 3 мес под 18-19% в грн.
другая арифметика
Сдавать нужно сейчас валюту и на депо или ОВГЗ, а летом можно будет взять дешевле
Сегодня слил по 38,76

Зато это кейс из реальной жизни. Обсуждать теорию какой смысл?
Можем продолжить эксперимент ещё на 3 месяца. Судя по вашему комментарию, вот сейчас он даст совсем другие результаты, но думаю моя скептическая улыбка оправдана и на этот раз.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:51

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  emeta написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.


Неудачный кейс какой-то.
А если купил в Сенсе по 36,6 и сдал под ёлочку и на 3 мес под 18-19% в грн.
другая арифметика
Сдавать нужно сейчас валюту и на депо или ОВГЗ, а летом можно будет взять дешевле
Сегодня слил по 38,76

Зато это кейс из реальной жизни. Обсуждать теорию какой смысл?
Можем продолжить эксперимент ещё на 3 месяца. Судя по вашему комментарию, вот сейчас он даст совсем другие результаты, но думаю моя скептическая улыбка оправдана и на этот раз.


Ну я вам привёл кейс из своей реальной жизни.
От того, что не вовремя воспользовались тем или иным инструментом, он от этого хуже не становится.
Играться с валютообменом можно на протяжении всего года, это азартнее конечно, особенно если есть навык вовремяуспелвытащить
И тогда считать сколько навару и где выгоднее.
Но кто же сдаёт 10К перед новогодними качелями? скептическая улыбка
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:11

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Я имею в виду, что если было на конец ноября свободных 10к долларов, то при размещении их просто на валютном депо спится крепче, чем когда выходишь в гривну

Если использованный инструмент инвестиции влияет на сон, нужно просто брать тот, где крепче спишь. Хрен с ним, что какая-то прибыль будет недополучена, а то и убыток произойдёт. Сон дороже. А деньги можно и не только валютными спекуляциями зарабатывать.
moveton
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