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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2024 16:27
flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
депо в долларах даст чистыми примерно столько же,
но сон при валютном депо несколько крепче.
Проверено.
депосон крепче в сРайфе или сраПумбе?
Я имею в виду, что если было на конец ноября свободных 10к долларов, то при размещении их просто на валютном депо спится крепче, чем когда выходишь в гривну. А доход по сути тот же. А куда это уже каждый сам решает. На мой взгляд не имеет принципиальной разницы. А вот что делать дальше?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 16:30
emeta написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.
Неудачный кейс какой-то.
А если купил в Сенсе по 36,6 и сдал под ёлочку и на 3 мес под 18-19% в грн.
другая арифметика
Сдавать нужно сейчас валюту и на депо или ОВГЗ, а летом можно будет взять дешевле
Сегодня слил по 38,76
Зато это кейс из реальной жизни. Обсуждать теорию какой смысл?
Можем продолжить эксперимент ещё на 3 месяца. Судя по вашему комментарию, вот сейчас он даст совсем другие результаты, но думаю моя скептическая улыбка оправдана и на этот раз.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 22 лют, 2024 16:51
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: emeta написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.
Неудачный кейс какой-то.
А если купил в Сенсе по 36,6 и сдал под ёлочку и на 3 мес под 18-19% в грн.
другая арифметика
Сдавать нужно сейчас валюту и на депо или ОВГЗ, а летом можно будет взять дешевле
Сегодня слил по 38,76
Зато это кейс из реальной жизни. Обсуждать теорию какой смысл?
Можем продолжить эксперимент ещё на 3 месяца. Судя по вашему комментарию, вот сейчас он даст совсем другие результаты, но думаю моя скептическая улыбка оправдана и на этот раз.
Ну я вам привёл кейс из своей реальной жизни.
От того, что не вовремя воспользовались тем или иным инструментом, он от этого хуже не становится.
Играться с валютообменом можно на протяжении всего года, это азартнее конечно, особенно если есть навык вовремяуспелвытащить
И тогда считать сколько навару и где выгоднее.
Но кто же сдаёт 10К перед новогодними качелями? скептическая улыбка
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Додано: Чет 22 лют, 2024 17:11
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Я имею в виду, что если было на конец ноября свободных 10к долларов, то при размещении их просто на валютном депо спится крепче, чем когда выходишь в гривну
Если использованный инструмент инвестиции влияет на сон, нужно просто брать тот, где крепче спишь. Хрен с ним, что какая-то прибыль будет недополучена, а то и убыток произойдёт. Сон дороже. А деньги можно и не только валютными спекуляциями зарабатывать.
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