Додано: Чет 22 лют, 2024 17:48

asti написав: Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет. Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет.

Тут такая фигня: когда появится более менее уверенность, что курс дальше быстро расти не будет, он уже конкретно рухнет и самая интересная прибыль от выхода в гривну тю-тюНа то они и спекуляции - заработок на рискованных ставках.А ещё есть подозрение, что и через месяц по такому принципу будет чего подождать. Тот же закон про мобилизацию ещё в декабре обсуждали, как фактически принятый и нужно было только подождать до середины января, чтобы депутаты это зафиксировали. А лучше не ждать, а сразу всё из банков вынести, пока дают. Так оно спокойнее, а финмон при обратном вносе в банк вдруг справку и не попросит.