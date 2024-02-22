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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:27

  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
депо в долларах даст чистыми примерно столько же,
но сон при валютном депо несколько крепче. Проверено.
депосон крепче в сРайфе или сраПумбе?

Я имею в виду, что если было на конец ноября свободных 10к долларов, то при размещении их просто на валютном депо спится крепче, чем когда выходишь в гривну. А доход по сути тот же. А куда это уже каждый сам решает. На мой взгляд не имеет принципиальной разницы. А вот что делать дальше?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:30

  emeta написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.


Неудачный кейс какой-то.
А если купил в Сенсе по 36,6 и сдал под ёлочку и на 3 мес под 18-19% в грн.
другая арифметика
Сдавать нужно сейчас валюту и на депо или ОВГЗ, а летом можно будет взять дешевле
Сегодня слил по 38,76

Зато это кейс из реальной жизни. Обсуждать теорию какой смысл?
Можем продолжить эксперимент ещё на 3 месяца. Судя по вашему комментарию, вот сейчас он даст совсем другие результаты, но думаю моя скептическая улыбка оправдана и на этот раз.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:51

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  emeta написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.


Неудачный кейс какой-то.
А если купил в Сенсе по 36,6 и сдал под ёлочку и на 3 мес под 18-19% в грн.
другая арифметика
Сдавать нужно сейчас валюту и на депо или ОВГЗ, а летом можно будет взять дешевле
Сегодня слил по 38,76

Зато это кейс из реальной жизни. Обсуждать теорию какой смысл?
Можем продолжить эксперимент ещё на 3 месяца. Судя по вашему комментарию, вот сейчас он даст совсем другие результаты, но думаю моя скептическая улыбка оправдана и на этот раз.


Ну я вам привёл кейс из своей реальной жизни.
От того, что не вовремя воспользовались тем или иным инструментом, он от этого хуже не становится.
Играться с валютообменом можно на протяжении всего года, это азартнее конечно, особенно если есть навык вовремяуспелвытащить
И тогда считать сколько навару и где выгоднее.
Но кто же сдаёт 10К перед новогодними качелями? скептическая улыбка
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:11

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Я имею в виду, что если было на конец ноября свободных 10к долларов, то при размещении их просто на валютном депо спится крепче, чем когда выходишь в гривну

Если использованный инструмент инвестиции влияет на сон, нужно просто брать тот, где крепче спишь. Хрен с ним, что какая-то прибыль будет недополучена, а то и убыток произойдёт. Сон дороже. А деньги можно и не только валютными спекуляциями зарабатывать.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:25

Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет. В ближайшее время ожидается много важных событий и решений от которых будет зависеть судьба гривны (и страны) в долгосрочной перспективе:
что решат в конгрессе, каким на выходе получится закон
о мобилизации, что запоет путин после выборов. Это всё произойдет в течение месяца))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:32

asti отож. Поэтому доллары не скидываю.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  asti написав:Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет.

Тут такая фигня: когда появится более менее уверенность, что курс дальше быстро расти не будет, он уже конкретно рухнет и самая интересная прибыль от выхода в гривну тю-тю :mrgreen: На то они и спекуляции - заработок на рискованных ставках.

А ещё есть подозрение, что и через месяц по такому принципу будет чего подождать. Тот же закон про мобилизацию ещё в декабре обсуждали, как фактически принятый и нужно было только подождать до середины января, чтобы депутаты это зафиксировали. А лучше не ждать, а сразу всё из банков вынести, пока дают. Так оно спокойнее, а финмон при обратном вносе в банк вдруг справку и не попросит.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:50

  asti написав:Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет. В ближайшее время ожидается много важных событий и решений от которых будет зависеть судьба гривны (и страны) в долгосрочной перспективе:

что решат в конгрессе,
каким на выходе получится закон
о мобилизации,
что запоет путин после выборов.
Это всё произойдет в течение месяца))

¿ что решат в конгрессе - ничего. продолжат торг.

¿ каким на выходе получится закон о мобилизации - дискриминационным (правильно, не правильно - не суть), и в любом варианте не улучшающим "инвестиционную атмосферу"

¿ что запоет путинхйло после выборов - ничего нового. он ждун америкагрэйтэгэйновщину.

ну и :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:04

  moveton написав:
А лучше не ждать, а сразу всё из банков вынести, пока дают. Так оно спокойнее,
а финмон при обратном вносе в банк вдруг справку и не попросит.
обратный внос в банк? - вот ю ток эбаут, бро?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:08

  moveton написав:
  asti написав:Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет.

Тут такая фигня: когда появится более менее уверенность, что курс дальше быстро расти не будет, он уже конкретно рухнет и самая интересная прибыль от выхода в гривну тю-тю :mrgreen: На то они и спекуляции - заработок на рискованных ставках.

А ещё есть подозрение, что и через месяц по такому принципу будет чего подождать.

Не совсем согласен. Вы говорите, курс рухнет, куда он рухнет? Некуда ему особо падать - с 38,7 на 38 или как? Ниже 38 мы вряд-ли опустимся при самом благоприятном раскладе потому что курс у нас формирует НБУ и ему нет смысла при убывающих резервах загонять курс ниже. Та аномалия, которая случилась осенью уже вряд-ли повторится. Вот я например, сдал сегодня прилично по 38,90-80-75, но на депозиты и в ОВГЗ эти деньги я не внёс - я лучше подожду - упадет курс снова к 38 - прекрасно, снова куплю валюту,
а не упадет - ничего может действительно часть пойдет
на депо. Посмотрим))
asti
 
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