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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:08

  moveton написав:
  asti написав:Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет.

Тут такая фигня: когда появится более менее уверенность, что курс дальше быстро расти не будет, он уже конкретно рухнет и самая интересная прибыль от выхода в гривну тю-тю
На то они и спекуляции - заработок на рискованных ставках.
точно.
но сейчас надо купить микроскоп
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:11

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  asti написав:Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет.

  asti написав:Вот я например, сдал сегодня прилично по 38,90-80-75

Т.е. сам уже в гривну зашёл, а другим предлагаешь подождать? Экзамен на финансового эксперта сдан :mrgreen:
Востаннє редагувалось moveton в Чет 22 лют, 2024 18:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:12

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
А лучше не ждать, а сразу всё из банков вынести, пока дают. Так оно спокойнее,
а финмон при обратном вносе в банк вдруг справку и не попросит.
обратный внос в банк? - вот ю ток эбаут, бро?
Всё правильно он ток. Вот я сегодня внёс в Эксим 2400 белыми на семидневку: и дома не лежат и синими (надеюсь) заберу. Так что всё нормально, бро😎😎))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:14

  moveton написав:
  asti написав:Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет.

  asti написав:Вот я например, сдал сегодня прилично по 38,90-80-75

Т.е. сам уже в гривну зашёл, а другим предлагаешь подождать? Экзамен на финансового эксперта сдан :mrgreen:

Да, вошёл, не спорю, но вошёл ненадолго,
так, на пол шишечки...😇😇😇
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:25

  asti написав:
  moveton написав:
А ещё есть подозрение, что и через месяц по такому принципу будет чего подождать.

Не совсем согласен. Вы говорите, курс рухнет, куда он рухнет? Некуда ему особо падать - с 38,7 на 38 или как? Ниже 38 мы вряд-ли опустимся при самом благоприятном раскладе
речь про то, что и через месяц будет что подождать\обсуждать: с 41 рухнет на 38 или только на 39.39
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:34

Я высказал свое мнение.
Вы решайте сами - сдавайте, вносите, делайте что пожелаете))
asti
 
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