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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:14

  moveton написав:
  asti написав:Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет.

  asti написав:Вот я например, сдал сегодня прилично по 38,90-80-75

Т.е. сам уже в гривну зашёл, а другим предлагаешь подождать? Экзамен на финансового эксперта сдан :mrgreen:

Да, вошёл, не спорю, но вошёл ненадолго,
так, на пол шишечки...😇😇😇
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:25

  asti написав:
  moveton написав:
А ещё есть подозрение, что и через месяц по такому принципу будет чего подождать.

Не совсем согласен. Вы говорите, курс рухнет, куда он рухнет? Некуда ему особо падать - с 38,7 на 38 или как? Ниже 38 мы вряд-ли опустимся при самом благоприятном раскладе
речь про то, что и через месяц будет что подождать\обсуждать: с 41 рухнет на 38 или только на 39.39
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:34

Я высказал свое мнение.
Вы решайте сами - сдавайте, вносите, делайте что пожелаете))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:16

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:
А лучше не ждать, а сразу всё из банков вынести, пока дают. Так оно спокойнее,
а финмон при обратном вносе в банк вдруг справку и не попросит.
обратный внос в банк? - вот ю ток эбаут, бро?
Всё правильно он ток. Вот я сегодня внёс в Эксим 2400 белыми на семидневку: и дома не лежат и синими (надеюсь) заберу. Так что всё нормально, бро😎😎))


вас даже финшмоны в банках не пугают ? :lol: :lol:
a77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:55

Финмона бояться - в банк не ходить!
😎😎😎
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 23:06

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.

Я сливался в 20-х числах декабря по курсу 38,25 и на дело до конца марта 24г. под 18,5- 19,5%. Меня как раз модератор где то 19 декабря забанил до начало января. Поэтому я буду подбивать свои итоги после 25 марта. А вообще я рекомендовал и сам так поступлю по 3 мес и до лета в грн. дело.
Это было моё последнее сообщение 18 декабря перед баном, когда я рекомендовал в грн. дело на этой ветке.
Клуб 200К - Теребеньки

Всё ребята кто не успел, тот опоздал с хорошими курсами. Теперь начинается движняк к лету, а значит курс начнёт опускаться. Хотя возможно где то и будут судорги по пятницам, но так для азарта))
Игорь Алексеевич
 
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