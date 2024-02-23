Додано: Чет 22 лют, 2024 23:06

ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента. Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.

Я сливался в 20-х числах декабря по курсу 38,25 и на дело до конца марта 24г. под 18,5- 19,5%. Меня как раз модератор где то 19 декабря забанил до начало января. Поэтому я буду подбивать свои итоги после 25 марта. А вообще я рекомендовал и сам так поступлю по 3 мес и до лета в грн. дело. Но, есть одно, что примет ВР про мобилиз. и счета в банках.?Это было моё последнее сообщение 18 декабря перед баном, когда я рекомендовал в грн. дело на этой ветке.Всё ребята кто не успел, тот опоздал с хорошими курсами. Теперь начинается движняк к лету, а значит курс начнёт опускаться. Хотя возможно где то и будут судорги по пятницам, но так для азарта))