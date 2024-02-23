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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:14

  moveton написав:
  asti написав:Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет.

  asti написав:Вот я например, сдал сегодня прилично по 38,90-80-75

Т.е. сам уже в гривну зашёл, а другим предлагаешь подождать? Экзамен на финансового эксперта сдан :mrgreen:

Да, вошёл, не спорю, но вошёл ненадолго,
так, на пол шишечки...😇😇😇
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:25

  asti написав:
  moveton написав:
А ещё есть подозрение, что и через месяц по такому принципу будет чего подождать.

Не совсем согласен. Вы говорите, курс рухнет, куда он рухнет? Некуда ему особо падать - с 38,7 на 38 или как? Ниже 38 мы вряд-ли опустимся при самом благоприятном раскладе
речь про то, что и через месяц будет что подождать\обсуждать: с 41 рухнет на 38 или только на 39.39
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:34

Я высказал свое мнение.
Вы решайте сами - сдавайте, вносите, делайте что пожелаете))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:16

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:
А лучше не ждать, а сразу всё из банков вынести, пока дают. Так оно спокойнее,
а финмон при обратном вносе в банк вдруг справку и не попросит.
обратный внос в банк? - вот ю ток эбаут, бро?
Всё правильно он ток. Вот я сегодня внёс в Эксим 2400 белыми на семидневку: и дома не лежат и синими (надеюсь) заберу. Так что всё нормально, бро😎😎))


вас даже финшмоны в банках не пугают ? :lol: :lol:
a77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:55

Финмона бояться - в банк не ходить!
😎😎😎
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 23:06

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.

Я сливался в 20-х числах декабря по курсу 38,25 и на дело до конца марта 24г. под 18,5- 19,5%. Меня как раз модератор где то 19 декабря забанил до начало января. Поэтому я буду подбивать свои итоги после 25 марта. А вообще я рекомендовал и сам так поступлю по 3 мес и до лета в грн. дело. Но, есть одно НО, что примет ВР про мобилиз. и счета в банках.?
Это было моё последнее сообщение 18 декабря перед баном, когда я рекомендовал в грн. дело на этой ветке.
Клуб 200К - Теребеньки

Всё ребята кто не успел, тот опоздал с хорошими курсами. Теперь начинается движняк к лету, а значит курс начнёт опускаться. Хотя возможно где то и будут судорги по пятницам, но так для азарта))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:37

  Игорь Алексеевич написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.

Я сливался в 20-х числах декабря по курсу 38,25 и на дело до конца марта 24г. под 18,5- 19,5%. Меня как раз модератор где то 19 декабря забанил до начало января. Поэтому я буду подбивать свои итоги после 25 марта. А вообще я рекомендовал и сам так поступлю по 3 мес и до лета в грн. дело. Но, есть одно НО, что примет ВР про мобилиз. и счета в банках.?
Это было моё последнее сообщение 18 декабря перед баном, когда я рекомендовал в грн. дело на этой ветке.
Клуб 200К - Теребеньки

Всё ребята кто не успел, тот опоздал с хорошими курсами. Теперь начинается движняк к лету, а значит курс начнёт опускаться. Хотя возможно где то и будут судорги по пятницам, но так для азарта))
коли обмінник на оптових цінниках ставить маржу не 3 копійок а цілих 25 ,то робіть краще висновки
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:51

Re: Клуб 200К - Теребеньки

cryptominer написав:
  amatorodessa написав:Если гривни заходят в банк со своего счета ФОП из другого банка, то финмон может тригеррнуть ? Ведь в этом случае это просто перевод собственных средств и их происхождение очевидно банку получателю
Или все равно проверяют чтобы месячный приход не превышал сумму дохода в анкете?

Если вы фоп то в анкету они автоматически пишут фоп так как видят вашу регистрацию по открытым реестрам, в кабинете налоговой можете посмотреть счета банков, которые знают про вас, что вы фоп, то что они обязаны личные 2620 счета ставить на учет в налоговую. Могу сделать вывод что финмон намного лояльнее к переводам на свои 2620 счета с своего 2600, куча банков принимали спокойно по 100-150к за раз, во многих никаких справок не требовали т.к. видят что перевод пришел от своего ИНН, в назначении можно писать "перевод личных средств".
Из ряда упоротых оказался только Газ, который считает лимит накопительно и сказал что сумма операций превысила 400к, и пока справки не дашь, никаких бабок не видать
Фінмон банку якщо блокує , то очікує податкової декларації від ФОП , хоча і бачить що прийшли власні кошти з іншого банку з 2600? Чи йому потрібно довести , що було сплачено податки ?
amatorodessa
 
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