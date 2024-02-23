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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2024 18:14
moveton написав: asti написав:
Я предлагаю немного подождать и потом уже решать, заходить в гривну или нет.
asti написав:
Вот я например, сдал сегодня прилично по 38,90-80-75
Т.е. сам уже в гривну зашёл, а другим предлагаешь подождать? Экзамен на финансового эксперта сдан
Да, вошёл, не спорю, но вошёл ненадолго,
так, на пол шишечки...😇😇😇
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asti
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:25
asti написав: moveton написав:
А ещё есть подозрение, что и через месяц по такому принципу будет чего подождать
.
Не совсем согласен. Вы говорите, курс рухнет, куда он рухнет? Некуда ему особо падать
- с 38,7 на 38 или как? Ниже 38 мы вряд-ли опустимся при самом благоприятном раскладе
речь про то, что и через месяц будет что подождать\обсуждать: с 41 рухнет на 38 или только на 39.39
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flysoulfly
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:34
Я высказал свое мнение.
Вы решайте сами - сдавайте, вносите, делайте что пожелаете))
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asti
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Додано: Чет 22 лют, 2024 19:16
asti написав: flysoulfly написав: moveton написав:
А лучше не ждать, а сразу всё из банков вынести, пока дают. Так оно спокойнее,
а финмон при обратном вносе в банк вдруг справку и не попросит.
обратный внос в банк? - вот ю ток эбаут, бро?
Всё правильно он ток. Вот я сегодня внёс в Эксим 2400 белыми на семидневку: и дома не лежат и синими (надеюсь) заберу. Так что всё нормально, бро😎😎))
вас даже финшмоны в банках не пугают ?
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a77
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:55
Финмона бояться - в банк не ходить!
😎😎😎
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asti
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Додано: Чет 22 лют, 2024 23:06
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.
Я сливался в 20-х числах декабря по курсу 38,25 и на дело до конца марта 24г. под 18,5- 19,5%. Меня как раз модератор где то 19 декабря забанил до начало января. Поэтому я буду подбивать свои итоги после 25 марта. А вообще я рекомендовал и сам так поступлю по 3 мес и до лета в грн. дело. Но, есть одно НО
, что примет ВР про мобилиз. и счета в банках.?
Это было моё последнее сообщение 18 декабря перед баном, когда я рекомендовал в грн. дело на этой ветке.Клуб 200К - Теребеньки
Всё ребята кто не успел, тот опоздал с хорошими курсами. Теперь начинается движняк к лету, а значит курс начнёт опускаться. Хотя возможно где то и будут судорги по пятницам, но так для азарта))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:37
Игорь Алексеевич написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.
Я сливался в 20-х числах декабря по курсу 38,25 и на дело до конца марта 24г. под 18,5- 19,5%. Меня как раз модератор где то 19 декабря забанил до начало января. Поэтому я буду подбивать свои итоги после 25 марта. А вообще я рекомендовал и сам так поступлю по 3 мес и до лета в грн. дело. Но, есть одно НО
, что примет ВР про мобилиз. и счета в банках.?
Это было моё последнее сообщение 18 декабря перед баном, когда я рекомендовал в грн. дело на этой ветке.Клуб 200К - Теребеньки
Всё ребята кто не успел, тот опоздал с хорошими курсами. Теперь начинается движняк к лету, а значит курс начнёт опускаться. Хотя возможно где то и будут судорги по пятницам, но так для азарта))
коли обмінник на оптових цінниках ставить маржу не 3 копійок а цілих 25 ,то робіть краще висновки
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sens
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:51
cryptominer написав: amatorodessa написав:
Если гривни заходят в банк со своего счета ФОП из другого банка, то финмон может тригеррнуть ? Ведь в этом случае это просто перевод собственных средств и их происхождение очевидно банку получателю
Или все равно проверяют чтобы месячный приход не превышал сумму дохода в анкете?
Если вы фоп то в анкету они автоматически пишут фоп так как видят вашу регистрацию по открытым реестрам, в кабинете налоговой можете посмотреть счета банков, которые знают про вас, что вы фоп, то что они обязаны личные 2620 счета ставить на учет в налоговую. Могу сделать вывод что финмон намного лояльнее к переводам на свои 2620 счета с своего 2600, куча банков принимали спокойно по 100-150к за раз, во многих никаких справок не требовали т.к. видят что перевод пришел от своего ИНН, в назначении можно писать "перевод личных средств".
Из ряда упоротых оказался только Газ, который считает лимит накопительно и сказал что сумма операций превысила 400к, и пока справки не дашь, никаких бабок не видать
Фінмон банку якщо блокує , то очікує податкової декларації від ФОП , хоча і бачить що прийшли власні кошти з іншого банку з 2600? Чи йому потрібно довести , що було сплачено податки ?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:58
Игорь Алексеевич написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Ляксеич был сегодня? Готов поделиться с любителем гривнедепо результатами своего эксперимента.
Я сливался в 20-х числах декабря по курсу 38,25 и на дело до конца марта 24г. под 18,5- 19,5%.
В способность некоторых пользователей покупать/продавать на пиках верю с трудом.
Пожалуй, просто продолжу свой эксперимент с гривнедепо. Не покупать же доллар онлайн выше курса обменки))
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:04
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
В способность некоторых пользователей покупать/продавать на пиках верю с трудом.
Пожалуй, просто продолжу свой эксперимент с гривнедепо. Не покупать же доллар онлайн выше курса обменки))
А я ваще не верю. Все рассказі задним числом
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