|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:23
Investor_K написав:
А я ваще не верю. Все рассказі задним числом
форум на те він і форум, де всі зливаються на піках, а відкупляються на низах 🤫
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10021
|2161888
|