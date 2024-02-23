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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 653654655656
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:23

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:А я ваще не верю. Все рассказі задним числом
форум на те він і форум, де всі зливаються на піках, а відкупляються на низах 🤫
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

После приравнивания банками онлайн курса к наличному курсу обмена тема умерла окончательно. Встаёт вопрос, что делать с картами, особенно с теми, по которым есть комиссии. Кто уже начал закрывать карты?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:07

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:После приравнивания банками онлайн курса к наличному курсу обмена тема умерла окончательно. Встаёт вопрос, что делать с картами, особенно с теми, по которым есть комиссии. Кто уже начал закрывать карты?
а плиз, напомните, по каким конкретно картам и за что есть комиссия? :shock:
flysoulfly
 
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