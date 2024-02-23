RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 654655656657>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:23

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:А я ваще не верю. Все рассказі задним числом
форум на те він і форум, де всі зливаються на піках, а відкупляються на низах 🤫
otshelnick1
 
Повідомлень: 187
З нами з: 13.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

После приравнивания банками онлайн курса к наличному курсу обмена тема умерла окончательно. Встаёт вопрос, что делать с картами, особенно с теми, по которым есть комиссии. Кто уже начал закрывать карты?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 24.03.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:07

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:После приравнивания банками онлайн курса к наличному курсу обмена тема умерла окончательно. Встаёт вопрос, что делать с картами, особенно с теми, по которым есть комиссии. Кто уже начал закрывать карты?
а плиз, напомните, по каким конкретно картам и за что есть комиссия? :shock:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4408
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:38

  asti написав: Вы говорите, курс рухнет, куда он рухнет? Некуда ему особо падать - с 38,7 на 38 или как? Ниже 38 мы вряд-ли опустимся при самом благоприятном раскладе потому что

Тиждень тому було 37.95
Що такого трапилось за тиждень, що больше нікагда?.. ;)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 19.02.14
Подякував: 550 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:42

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав: Вы говорите, курс рухнет, куда он рухнет? Некуда ему особо падать - с 38,7 на 38 или как? Ниже 38 мы вряд-ли опустимся при самом благоприятном раскладе потому что

Що такого трапилось за тиждень, що больше нікагда?.. ;)
що трапилось... - ще я € не здав по 41,90.
бо стрьомно.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4408
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:44

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Кто уже начал закрывать карты?

С какой целью інтєрєсуєтєсь?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 19.02.14
Подякував: 550 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:48

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав: тема умерла окончательно.

Народ винахідливий. Регулярно бачу в банку групу чоловіків бомжеватого виду, що каруселять, причому групою, мабуть щоб дробити суму анонімно. Наразі обговорюють для каруселі оренду чужих бінанс акаунтів :) цікаво що там за карусель, долар-тезер-гривня?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 19.02.14
Подякував: 550 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:09

  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:После приравнивания банками онлайн курса к наличному курсу обмена тема умерла окончательно. Встаёт вопрос, что делать с картами, особенно с теми, по которым есть комиссии. Кто уже начал закрывать карты?
а плиз, напомните, по каким конкретно картам и за что есть комиссия? :shock:

Да сам такой. Надо инвентаризацию проводить))) Но из того, что помню это абонка у Прокредита, Укрсиба, Укрэксима. Ещё есть комис за неактивность, но это, наверное, у всех.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 24.03.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:12

  sergey_sryvkin написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав: тема умерла окончательно.

Народ винахідливий. Регулярно бачу в банку групу чоловіків бомжеватого виду, що каруселять, причому групою, мабуть щоб дробити суму анонімно. Наразі обговорюють для каруселі оренду чужих бінанс акаунтів :) цікаво що там за карусель, долар-тезер-гривня?..


Покупают доллар/евро и выводят на биржи, чтоб играться с биткоинами и иже с ними. Есть там доход, есть и риски. Сам этой темой интересуюсь, но пока как теоретик.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 24.03.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:20

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:После приравнивания банками онлайн курса к наличному курсу обмена тема умерла окончательно. Встаёт вопрос, что делать с картами, особенно с теми, по которым есть комиссии. Кто уже начал закрывать карты?
а плиз, напомните, по каким конкретно картам и за что есть комиссия? :shock:

Да сам такой. Надо инвентаризацию проводить))) Но из того, что помню это абонка у Прокредита, Укрсиба, Укрэксима. Ещё есть комис за неактивность, но это, наверное, у всех.
имхо, Эксим с "Оптимальной" не снимает ничего, если ни разу не оставлять гривни на самой гривнекарте на ночь, а держать их на "Мої заощадженяя" до самого момента валютообмена или еще чего-нибудь.

А до "неактивности" еще дожить надо
flysoulfly
 
Повідомлень: 4408
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 654655656657>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1001, 1002, 1003
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
10021 2162051
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2024 15:28
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5747)
23.02.2024 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.