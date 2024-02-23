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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:23
Investor_K написав:
А я ваще не верю. Все рассказі задним числом
форум на те він і форум, де всі зливаються на піках, а відкупляються на низах 🤫
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otshelnick1
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:28
После приравнивания банками онлайн курса к наличному курсу обмена тема умерла окончательно. Встаёт вопрос, что делать с картами, особенно с теми, по которым есть комиссии. Кто уже начал закрывать карты?
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:07
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
После приравнивания банками онлайн курса к наличному курсу обмена тема умерла окончательно. Встаёт вопрос, что делать с картами, особенно с теми, по которым есть комиссии. Кто уже начал закрывать карты?
а плиз, напомните, по каким конкретно картам и за что есть комиссия?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:38
asti написав:
Вы говорите, курс рухнет, куда он рухнет? Некуда ему особо падать - с 38,7 на 38 или как? Ниже 38 мы вряд-ли опустимся при самом благоприятном раскладе потому что
Тиждень тому було 37.95
Що такого трапилось за тиждень, що больше нікагда?..
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:42
sergey_sryvkin написав: asti написав:
Вы говорите, курс рухнет, куда он рухнет? Некуда ему особо падать - с 38,7 на 38 или как? Ниже 38 мы вряд-ли опустимся при самом благоприятном раскладе потому что
Що такого трапилось за тиждень, що больше нікагда?..
що трапилось... - ще я € не здав по 41,90.
бо стрьомно.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:44
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Кто уже начал закрывать карты?
С какой целью інтєрєсуєтєсь?..
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:48
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
тема умерла окончательно.
Народ винахідливий. Регулярно бачу в банку групу чоловіків бомжеватого виду, що каруселять, причому групою, мабуть щоб дробити суму анонімно. Наразі обговорюють для каруселі оренду чужих бінанс акаунтів
цікаво що там за карусель, долар-тезер-гривня?..
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:09
flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
После приравнивания банками онлайн курса к наличному курсу обмена тема умерла окончательно. Встаёт вопрос, что делать с картами, особенно с теми, по которым есть комиссии. Кто уже начал закрывать карты?
а плиз, напомните, по каким конкретно картам и за что есть комиссия?
Да сам такой. Надо инвентаризацию проводить))) Но из того, что помню это абонка у Прокредита, Укрсиба, Укрэксима. Ещё есть комис за неактивность, но это, наверное, у всех.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:12
sergey_sryvkin написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
тема умерла окончательно.
Народ винахідливий. Регулярно бачу в банку групу чоловіків бомжеватого виду, що каруселять, причому групою, мабуть щоб дробити суму анонімно. Наразі обговорюють для каруселі оренду чужих бінанс акаунтів
цікаво що там за карусель, долар-тезер-гривня?..
Покупают доллар/евро и выводят на биржи, чтоб играться с биткоинами и иже с ними. Есть там доход, есть и риски. Сам этой темой интересуюсь, но пока как теоретик.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:20
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
После приравнивания банками онлайн курса к наличному курсу обмена тема умерла окончательно. Встаёт вопрос, что делать с картами, особенно с теми, по которым есть комиссии. Кто уже начал закрывать карты?
а плиз, напомните, по каким конкретно картам и за что есть комиссия?
Да сам такой. Надо инвентаризацию проводить))) Но из того, что помню это абонка у Прокредита, Укрсиба, Укрэксима. Ещё есть комис за неактивность, но это, наверное, у всех.
имхо, Эксим с "Оптимальной" не снимает ничего, если ни разу не оставлять гривни на самой гривнекарте на ночь, а держать их на "Мої заощадженяя" до самого момента валютообмена или еще чего-нибудь.
А до "неактивности" еще дожить надо
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flysoulfly
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