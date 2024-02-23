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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:35

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flysoulfly написав:если ни разу


КОМІН навмисно нараховує 0.01 відсотки на порожній баланс щоб списати 10.00 грн.
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:42

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  sergey_sryvkin написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав: тема умерла окончательно.

Народ винахідливий. Регулярно бачу в банку групу чоловіків бомжеватого виду, що каруселять, причому групою, мабуть щоб дробити суму анонімно. Наразі обговорюють для каруселі оренду чужих бінанс акаунтів :) цікаво що там за карусель, долар-тезер-гривня?..


Покупают доллар/евро и выводят на биржи, чтоб играться с биткоинами и иже с ними. Есть там доход, есть и риски. Сам этой темой интересуюсь, но пока как теоретик.

Та які там біткоїни... У них рівень взяти гроші та під кимось прокрутити протягом дня.
Обмінки в нас працюють із тезером. Мабуть, якщо беруть в банках долар, то несуть в обмінку на тезер, далі знімають гривню на чужі картки
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 654655656657
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