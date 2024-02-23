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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:35
flysoulfly написав:
если ни разу
КОМІН навмисно нараховує 0.01 відсотки на порожній баланс щоб списати 10.00 грн.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:42
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: sergey_sryvkin написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
тема умерла окончательно.
Народ винахідливий. Регулярно бачу в банку групу чоловіків бомжеватого виду, що каруселять, причому групою, мабуть щоб дробити суму анонімно. Наразі обговорюють для каруселі оренду чужих бінанс акаунтів
цікаво що там за карусель, долар-тезер-гривня?..
Покупают доллар/евро и выводят на биржи, чтоб играться с биткоинами и иже с ними. Есть там доход, есть и риски. Сам этой темой интересуюсь, но пока как теоретик.
Та які там біткоїни... У них рівень взяти гроші та під кимось прокрутити протягом дня.
Обмінки в нас працюють із тезером. Мабуть, якщо беруть в банках долар, то несуть в обмінку на тезер, далі знімають гривню на чужі картки
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