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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:35
flysoulfly написав:
если ни разу
КОМІН навмисно нараховує 0.01 відсотки на порожній баланс щоб списати 10.00 грн.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:42
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: sergey_sryvkin написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
тема умерла окончательно.
Народ винахідливий. Регулярно бачу в банку групу чоловіків бомжеватого виду, що каруселять, причому групою, мабуть щоб дробити суму анонімно. Наразі обговорюють для каруселі оренду чужих бінанс акаунтів
цікаво що там за карусель, долар-тезер-гривня?..
Покупают доллар/евро и выводят на биржи, чтоб играться с биткоинами и иже с ними. Есть там доход, есть и риски. Сам этой темой интересуюсь, но пока как теоретик.
Та які там біткоїни... У них рівень взяти гроші та під кимось прокрутити протягом дня.
Обмінки в нас працюють із тезером. Мабуть, якщо беруть в банках долар, то несуть в обмінку на тезер, далі знімають гривню на чужі картки
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:16
Достигли уровня когда банки сравнялись с обменками по курсу, ура, товарищи!
На этом считаю карусели закрыты на профилактику
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Proofy
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:22
Proofy написав:
Достигли уровня когда банки сравнялись с обменками по курсу, ура, товарищи!
На этом считаю карусели закрыты на профилактику
Я уже 3 месяца как закрыл.
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Investor_K
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:32
Proofy написав:
Достигли уровня когда банки сравнялись с обменками по курсу, ура, товарищи!
На этом считаю карусели закрыты на профилактику
Некоторые ещё следят за таблицей на др. ветке и что то считают, ждут понедельника))
Наверное интересно им ходить в обменник - банк - обменник)). Хотя может после инфаркта и врачи прописали ходьбу на свежем воздухе. Вот ходят с ДИПЛОМАТОМ
и думают, что они при деле
Сейчас подчищаю карты в банках, перевожу через приложения у.е. в грн. и скидываю всё в один банк. А то висят 5, 10, 15 у.е в разных банках. Надо вывести и всё закрыть до закона о ТЦК. А то что там напридумают любимчики народа?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:59
Игорь Алексеевич написав:
Некоторые ещё следят за таблицей на др. ветке и что то считают, ждут понедельника))
Наверное интересно им ходить в обменник - банк - обменник)). Хотя может после инфаркта и врачи прописали ходьбу на свежем воздухе. Вот ходят с ДИПЛОМАТОМ
и думают, что они при деле
Продовжувати зараз "каруселити" - це вже залежність, як ігроманія.
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Zochan
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