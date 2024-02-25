бери выше
можно даже 285грн
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 09:46
Додано: Пон 26 лют, 2024 10:03
Додано: Пон 26 лют, 2024 10:38
Карусель была хороша, как и многие ранее др. программы в банках. Время идёт вперёд, одна программа уходит, др. программы приходят. А сейчас лучше с банками быть осторожней, они стали более строже следить за приходом и расходом. НБУ требует от них ФИНА.
Додано: Пон 26 лют, 2024 10:45
Це стосується тих, хто не споачує податки. Чесним людям немає чого боятися
Додано: Пон 26 лют, 2024 10:50
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Сенс видав сині зранку. Ще ДО інкасації. Через попереднє замовлення, звичайно.
ПУМБа без замовлення видала євро.
Всюди зранку жодного чоловіка у відділеннях.
Закрилась «карусель», все встало на свої місця: сині купюри, жодних черг і нервів касирів.
Продовжуйте розказувати що бариги- карусельщики ніяк не шкодять нормальним клієнтам банків: депозитчикам та іже з ними.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 лют, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лют, 2024 10:52
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Честным людям не когда кататься на каруселях. У них работа - дом - работа. И на выходных папа, мама и я - наша дружная семья. Такие мероприятия еженедельно устраивают ДК при заводах, что бы народ был всегда под контролем. Ещё для сплочения коллектива вывозят на субботник, а потом приезжает полевая кухня предприятия и все дружно взявшись за руки пьют чай и обсуждают достижения на работе и пенсии и стаж в будущем.))
Люди - роботы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 лют, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лют, 2024 10:54
Игорь Алексеевич ,
яипу дед застрял в маня-мирок..
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|